Presentaron al cipoleño Valentino Simoni como refuerzo de Gimnasia de Mendoza

Valentino Simoni ya firmó su contrato como refuerzo de Gimnasia de Mendoza. El delantero cipoleño llega a préstamo de Boca después de varias temporadas como goleador de la reserva.

El atacante de 21 años selló su vínculo por un año en el club mendocino que viene de lograr uno de los dos ascensos de la Primera Nacional a la Liga Profesional.

Luego de varios campeonatos como goleador de la reserva xeneize, el delantero fue al banco de suplentes en un par de ocasiones pero no tuvo su debut en primera.

🐺 𝑩𝑰𝑬𝑵𝑽𝑬𝑵𝑰𝑫𝑶 𝑽𝑨𝑳𝑬𝑵𝑻𝑰𝑵𝑶



🫱🏻‍🫲🏽 #Incoporación ➡️ Valentino Simoni es nuevo jugador de Gimnasia.



⚽ El goleador de la Reserva de Boca Juniors, de 21 años y nacido en Cipolletti, Río Negro, llegó a nuestro Club a préstamo.



💪🏻¡Muchos éxitos con la Blanquinegra!🤍🖤 pic.twitter.com/6vKZeRu3NI — Gimnasia y Esgrima Mza 8️⃣♥️ (@GimnasiaMendoza) January 13, 2026

El préstamo es sin cargo e incluye una opción de compra. Este año, el cipoleño marcó 13 goles en 36 partidos en la reserva de Boca que se consagró campeona.

Simoni, nacido en 2004, llegó a Boca junto a su hermano Tiago en el año 2016. Los dos quedaron tras pasar una prueba que hizo el Xeneize en Plaza Huincul.

Gimnasia de Mendoza, en su primera vez en la elite, hará su debut en el Apertura de la Liga Profesional el jueves 22 de enero como visitante ante Central Córdoba en Santiago del Estero.