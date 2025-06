Russo habló sobre el debut de Boca ante Benfica en el Mundial de Clubes: «Tampoco podemos meternos atrás»

Miguel Russo ya comenzó oficialmente su tercer ciclo como entrenador de Boca, pero su debut todavía no llegó. Será el martes 16 de agosto ante Benfica por la primera fecha del Mundial de Clubes. El DT sabe que será una parada brava, pero no se achica. «Hay que jugar de igual a igual», afirmó en diálogo con los medios de prensa en Miami.

Aún sin el plantel completo por lesiones, jugadores convocados y refuerzos que aún no viajaron, el entrenador lleva varios ensayos formales y todavía busca el equipo ideal para lo que viene. «Hay que estar atentos, saber elegir qué es lo más nos conviene. (Benfica) Tiene una forma de jugar y no la cambia, aunque te juegue con tres en el fondo, con laterales muy altos, tiene gente ofensiva, tiene formas distintas», analizó.

"NOS TOCAN EQUIPOS IMPORTANTES. HAY QUE ESTAR PREPARADO, ESTO ES BOCA", Miguel Ángel Russo palpita el Mundial de Clubes.



📺 #DisneyPlus | #ESPNF12



📺 Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC 🏆🌎 en el Plan Premium pic.twitter.com/ZOaCZ8AZXD — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2025

Con respecto al estilo de juego ante rivales como el conjunto portugués y el Bayern Munich, agregó: «Vamos a jugar contra equipos difíciles, tampoco nos podemos meter atrás. Tenemos que saber los retrocesos y tenemos que saber también en qué forma y en qué manera vamos hacia adelante con mucho ímpetu. Tenemos que encontrar la forma de orden, de elegir los tiempos y los momentos de presión«.

"BUSCAMOS QUE LOS ENTRENAMIENTOS SEAN INTENSOS. BUSCAMOS COMPETENCIA INTERNA", Miguel Ángel Russo sobre el presente de Boca.



📺 #DisneyPlus | #ESPNF12



📺 Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC 🏆🌎 en el Plan Premium pic.twitter.com/aAiyqBMjhO — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2025

Lo cierto es que sin Edinson Cavani, aún lesionado, ni los laterales derechos Luis Advíncula y Lucas Blondel (con Perú y Suiza, resdectivamente), Russo aún no pudo parar su equipo ideal. «No he definido ni el equipo, ni los 11 ni nada. Buscamos que los entrenamientos sean intensos hasta el viernes, después sábado y domingo es otra historia. Lo que buscamos es competencia interna de la mejor forma y la mejor manera», explicó el DT de 69 años.

Russo se refirió a la posible llegada de Leandro Paredes a Boca

Conociendo el peso de sus palabras y de la importancia de un nombre de la jerarquía de Paredes, campeón del mundo y figura en la Selección Argentina, Russo fue cauteloso cuando le preguntaron por su posible llegada. Con una sonrisa fiel a su estilo, expresó: «Mucha calma, tranquilidad. No digo nada porque de eso se encarga Román, los dirigentes. Por ahora no digo absolutamente nada, todo vendrá».