El incómodo momento de Bielsa tras la victoria de Uruguay ante Venezuela: “No tenemos nada que hablar”

El entrenador argentino de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, tuvo un cruce con un periodista discapacitado tras la victoria de su equipo por 2-0 sobre Venezuela, en el marco de la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el estadio Centenario de Montevideo, la selección charrúa venció 2-0 a su par de Venezuela con goles de Rodrigo Aguirre y Giorgian de Arrascaeta y quedó a un paso de la clasificación al próximo Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Tras este triunfo, el entrenador argentino se mostró molesto con una persona que intentó presentarle a un periodista con discapacidad en conferencia de prensa. “Sé que vos lo conocés muy bien, pero Carlos Bonelli es un periodista que vive con múltiples discapacidades producto de un accidente. Él vino de España a verte porque está grabando un documental sobre su vida”, le había dicho el interlocutor.

Marcelo Bielsa SE ENOJÓ en la rueda de prensa de Uruguay por la presentación que hizo una persona, antes de darle la palabra a un periodista discapacitado…



Increíble momento. 😳🇺🇾 pic.twitter.com/iJneW4Hblq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 11, 2025

El rosarino lo cortó en seco y le exigió: «hablemos del partido, no tiene nada que ver ese tema». Ya en diálogo con Carlos Bonelli, el periodista en cuestión, Bielsa lo saludó afectuosamente: “Carlitos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno. Me extraña que me preguntes si te conozco”.

Luego, el entrenador interrumpió al periodista y expresó: “No tenemos nada que hablar. No me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña. Para mí seguís siendo un grande. Te acompaña gente que no tiene el mismo sentido de la integridad que aprendí a respetar en vos. Y lamento tener que hacer esta conversación pública. Mi afecto, mi respeto, mi consideración para vos siempre será de la misma manera. Tu nombre lo utilizaron de una manera tan insistente y burda que me pareció que la única manera que debía respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña”.

Marcelo Bielsa salió de la conferencia y fue a dialogar con un periodista Argentino y le negó la participación de un documental sobre la biografía del periodista. Se lo notó molesto "Ahora no participo en el proyecto, te lo voy a manifestar yendo a verte personalmente." pic.twitter.com/wRabnABYoO — Franco Fernández (@FernandezSurkov) June 11, 2025

Tras esta negativa a participar del proyecto que considera un mero hecho comercial por parte de los allegados de Bonelli, el ex director técnico de Newell´s Old Boys se acercó al periodista y le aclaró la situación: “Lo que te digo es que no participo en el proyecto. Mi respeto hacia vos te lo voy a manifestar yéndote a ver personalmente”.

Con información de Noticias Argentinas.