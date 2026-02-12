Sampaoli fue despedido de Atlético Mineiro tras un flojo arranque en el Brasileirao

El ciclo de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro llegó a su fin antes de lo previsto. La conducción del club brasileño decidió cortar el proceso luego de un comienzo sin victorias en el torneo local y oficializó la salida mediante un comunicado en sus redes sociales.

El conjunto de Belo Horizonte explicó que la desvinculación se dio de común acuerdo, pese a que el contrato tenía vigencia hasta diciembre de 2027. La determinación se tomó tras una reunión en la Ciudade do Galo, donde las partes acordaron rescindir el vínculo.

El comunicado de Atlético Mineiro sobre la salida de Sampaoli

El detonante fue el empate 3-3 ante Remo por la tercera jornada del Brasileirao. Con apenas dos puntos sobre nueve posibles y ubicados en el 14° puesto, el rendimiento encendió las alarmas entre los dirigentes y los hinchas del Galo.

“Después de una reunión en la Ciudade do Galo, en la primera tarde de este jueves (12 de febrero), las partes llegaron a un entendimiento para rescindir el contrato del técnico”, comunicó la institución a través de sus redes.

Además, el club confirmó quién tomará el mando de manera provisoria. “Para el partido contra Itabirito, este sábado (14 de febrero), en Nova Lima, el equipo será dirigido por el entrenador asistente Lucas Gonçalves”, detallaron.

Finalmente, la entidad cerró el mensaje con un reconocimiento al DT argentino: “El Club agradece a Jorge Sampaoli y a su cuerpo técnico los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de sus carreras profesionales”.

Desde su arribo en septiembre pasado, el entrenador dirigió 31 encuentros, con nueve triunfos, 14 empates y ocho caídas, lo que representa un 44% de efectividad. Además, alcanzó el subcampeonato en la Copa Sudamericana 2025, aunque el presente en la liga terminó marcando su salida.

En los últimos equipos que dirigió el técnico argentino, estuvo menos de seis meses en el cargo junto a su cuerpo técnico. Un dato que refleja los últimos antecedentes negativos del entrenador.