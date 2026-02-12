Atlético Madrid está aplastando al Barcelona por 4-0 en las semifinales de la Copa del Rey: Julián Álvarez marcó un golazo

Atlético de Madrid está dando un golpe de autoridad en el Metropolitano. Al término del primer tiempo, el equipo de Diego Simeone vence 4-0 al Barcelona por el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey y encamina la serie con una actuación demoledora.

El marcador se abrió temprano con un gol en contra de Joan García a los 7 minutos. El arquero intentó controlar una pelota dentro del área, pero se le escurrió por debajo de los pies y no llegó a atajarla, poniendo en ventaja rápidamente al local.

El segundo llegó tras n contraataque perfectamente ejecutado que nació en los pies del argentino Juan Musso, y terminó con una asistencia de Nahuel Molina para que Antoine Griezmann definiera con categoría y estirara la diferencia a los 14.

A los 33, el tercero llegó tras una brillante jugada colectiva. La movieron de un lado al otro hasta que Julián Álvarez metió un pase sin mirar que dejó a Ademola Lookman de cara al gol para el 3-0.

Y cuando el primer tiempo se moría, apareció otra vez Julián. En el segudo minuto adicional, el delantero sacó un fierrazo desde el borde del área, inatajable para García, para sellar un 4-0 impactante antes del descanso. Así, la Araña cortó con su sequía de 12 partidos sin anotar.

🤯🍿 GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ Y ATLÉTICO MADRID GOLEA ¡4 A 0! A BARCELONA.



Julián cortó la sequía de MÁS DE 100 DÍAS.pic.twitter.com/XFWBPY5yej — Sudanalytics (@sudanalytics_) February 12, 2026

Musso, Molina y Julián Álvarez, todos titulares, son protagonistas de una noche que está siendo perfecta para el Atlético, pasando por encima a un Barcelona sin reacción. Hansi Flick, antes del 4 a 0, sacó a Marc Casadó para el ingreso de Robert Lewandowski, pero el cambio no le funcionó. La ausencia de Pedri se hace notar en el rendimiento Culé, que tiene la pelota pero no lastima.

A los cinco minutos del complemento, Barcelona encontró el descuento en los pies de Pau Cubarsí. Sin embargo, tras una larga revisión, el VAR decidió anular el gol por un mínimo off side del defensor, luego de un rebote en Lewandowski. El resultado sigue 4-0 para los del Cholo.

A los 22, Simeone sacó a la dupla delantera, de brillante partido. Griezmann fue reemplazado por Alex Baena y Julián por Alenxader Sørloth