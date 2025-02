Santiago Rostan y la experiencia del Dakar: «El físico es clave pero la mentalidad más todavía»

Juan Santiago Rostan no se caracteriza por sacar chapa de sus logros deportivos. Con la humildad de siempre, parece la misma persona que era antes de correr por primera vez el Rally Dakar.

Hoy, después de haber completado dos veces la prueba más exigente del mundo, su personalidad no cambió y al mismo tiempo sí.

Aunque el neuquino de 28 años se comporte como el mismo de siempre, sus aventuras en el desierto árabe lo hicieron crecer como deportista y como persona.

Para este año, llegó con una mochila menos pesada luego de completarlo en 2024. “Haber terminado un Dakar es algo que me llenó el alma. Completar el primero me sacó un peso de encima. Es un logro que va más allá de lo personal, también es de mi familia, de mi psicóloga, de mi nutricionista y de todos los que me hacen el aguante”, destacó Rostan en diálogo con Río Negro.

“Al segundo de este año fui con otra expectativa, algo más relajado porque ya sabía lo que me iba a encontrar”, agregó.

Santiago padre y Juan Santiago, su hijo. Una dupla imbatible dentro y fuera de la pista. (Foto: Florencia Salto)

Correr un Dakar no es para cualquiera. El neuquino tiene una forma particular de describir lo que se siente y la influencia del miedo, en un sentido positivo.

“Aunque suene raro, el miedo te cuida. El año pasado en vez de ir a 160 km/h fui a 120, mi objetivo era llegar. Este año fuimos con la idea de mejorar los resultados y pudimos hacerlo. Pasé del 38° al 29° en mi categoría, subir 9 puestos de un Dakar a otro me llena de orgullo. Hay 500 motos que se inscriben y solo admiten a 184”, repasó.

Rostan complementa su trabajo con los entrenamientos y la competencia. Ese aspecto lo aleja de los profesionales que solo se decidan al deporte pero en tierras árabes todo se iguala.

“Los primeros 15 son pilotos oficiales, viven de esto, yo tengo mi trabajo. Cuando llegué a Neuquén descansé un día y volví a trabajar”, destacó.

(Fotos: Florencia Salto)

Conseguir los aportes económicos es vital para poder presentarse. La fortaleza física y la mental son las indispensables para terminarlo.

“Para correr el Dakar hace falta recursos y físico. El físico es más importante pero si no tenés los recursos no lo podés correr directamente. Si no tenés el físico podés ir pero no lo vas a terminar. Durante el año es importante unir las dos cosas”, explicó el neuquino.

“Lo más agotador fue la etapa de las 48 horas. Durante ese tramo no tenemos asistencia, tenés que cuidar la moto porque no hay mecánicos, yo solo llevaba un filtro de aire. Cuando llegás al parque cerrado en el medio del desierto te dan una carpa y una bolsa de dormir. Ahí surge la camaradería entre los pilotos. Esa etapa terminé muy cansado, fueron 14 horas arriba de la moto, salí de noche y llegué de noche”, comentó.

(Fotos: Florencia Salto)

Santiago es muy agradecido de todos los que hacen posible su participación. “Tenés que estar preparado físicamente pero mentalmente más todavía. Cuando estás allá te acordás de todos los que te ayudaron, eso te ayuda a seguir. Cada uno de ellos te empuja en cada kilómetro”, aseguró.

El campeonato sudamericano de rally en Argentina y Chile será el próximo desafío de Rostan. Luego estará en las fechas del mundial en Sudáfrica y Marruecos, que serán las antesalas para el próximo Dakar donde buscará dar otro paso adelante. Ya creció mucho pero aún hay miles de kilómetros por recorrer.