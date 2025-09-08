¿Scaloni 2030? Chiqui Tapia quiere un DT de «diez años más en la Selección»

Luego de la inolvidable gesta de Qatar, Claudio Chiqui Tapia avisó que Lionel Scaloni había iniciado un proyecto de “diez años más de Selección”. Después aparecieron algunas dudas, especialmente en el medio del Maracanazo, pero todo se acomodó y ahora en la AFA tienen un plan: asegurar al cuerpo técnico hasta el Mundial 2030, sin importar el resultado final del 2026.

En la entidad madre fútbol argentino entienden que Scaloni y su equipo llevan las de ganar con un plantel rico en nombres y con margen varias citas de las importantes. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Thiago Almada encabezan esa lista, que además tiene nuevos integrantes como Nico Paz, Franco Mastantuono, Leo Balerdi, Giuliano Simeone, Valentín Carboni o el Diablito Echeverri.

Aunque todavía no hubo una charla formal, la idea de Tapia es hacer la propuesta cuanto antes. De acuerdo a un informe del diario deportivo Olé, todo parece depender de la decisión del director técnico, quien habla poco del tema, aunque un par de veces tiró un sugerente: «Estoy bien acá».

De la bomba del Maracaná al tranquilo presente

El 21 de noviembre de 2023, cuando todavía no se había cumplido un año de la conquista de Argentina en el Mundial de Qatar, Lionel Scaloni sorprendió a todos en el Maracaná. Minutos después del histórico 1-0 con gol de Nico Otamendi, el DT puso en duda su contiuidad al frente del equipo Albiceleste.

“Hay que parar la pelota y ponerse a pensar, tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores nos han dado un montón al cuerpo técnico y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar…”, largó y dejó a todos con la boca abierta.

La tormenta pasó, los éxitos se encadenaron, llegó otra conquista en la Copa América, un andar casi perfecto en las Eliminatorias y la consulta obligada de la renovación. «No descarto nada, no hablamos todavía. A lo mejor no es el momento ahora, se vienen partidos, pero estoy muy bien la verdad”, fue el cambio de discurso.

Chiqui Tapia y Scaloni se reunen seguido en Ezeiza. ¿Ya le habrá propuesto la continuidad? (Archivo)

Finalissima, Mundial, ¿y después?

Con otra Finalissima por delante y la defensa del Mundial en el 2026, a Lionel Scaloni se lo ve pleno. Pasa más días en el país -su residencia es en Mallorca-, suma millas en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, va más seguido a Pujato y se siente cómodo. Son todos indicios que lo acercan a una continuidad, aunque oficial no haya nada.

El sábado, Lionel Scaloni cumplió 7 años como entrenador principal de la Selección Argentina, sus números son incuestionables (77.7 % de efectividad) y el equipo se metió, como nunca, en el hincha. El sueño de lograr la doble corona es posible y su continuidad hasta el Mundial 2026 está garantizada, pero en la AFA quiren más y apuestan a un Scaloni 2030.