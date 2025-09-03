Lionel Scaloni: sus lágrimas de emoción y el factor Messi en Argentina

Scaloni habló de la posibilidad de que Messi dispute su último encuentro oficial con la Albiceleste en el país.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, brindó la habitual conferencia de prensa previa al partido de Eliminatorias con Venezuela de este jueves y todo transcurría normalmente hasta que se quebró. Después de contestarle al periodista que lo consultó por lo que genera Lionel Messi, lo vio emocionado y le preguntó si estaba bien.

«Me diste la alegría más grande de mi vida», le respondió, lo que motivó la propia conmoción del DT: «me parece que vamos a tener que cortar acá», bromeó en medio de sus lágrimas.

La emoción de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa

Un periodista se emocionó en la rueda de prensa de Lionel Scaloni, el DT se dio cuenta y recibió un hermoso mensaje:



“Me diste la alegría más grande de mi vida”.



La cara de Lionel, uf. Momentazo. 🥹❤️

pic.twitter.com/Ih8zYhFFOt — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 3, 2025

Sobre el capitán había afirmado que «jugué con él y fue algo hermoso en ese momento. Y después poder haber estado un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Todo lo que genera cuando entra al predio es algo que no se lo he visto a nadie. Para entenderlo hay que estar en esta posición y es un placer. Hoy está y hay que disfrutarlo», expresó.

Agregó que «con Leo hablé cuando llegó y un rato esta mañana, pero nada de lo que significa el partido para él. Ya lo ha dicho él y con eso nos quedamos».

Se refería al hecho reconocido por el propio capitán de que será su última vez por los puntos con la Albiceleste en el país. «Es un partido por lo que ya declaró Leo que va a ser emotvio, especial, lindo, porque si es verdad que es el último por Eliminatorias hay que disfrutarlo, y yo soy el primero. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente en la cancha lo disfrute».

De todos modos, el técnico subrayó que «seguramente no sea su último partido en la Argentina, es evidente que así será. Nos encargaremos de que juegue otro partido porque lo merece».

Además aseguró que por el momento la idea es que Messi también viaje a Ecuador, como todos los otros componentes de la lista.