Horóscopo de jueves 13 de agosto: signo a signo, las predicciones para hoy
Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 13 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.
Consultá el horóscopo de tu signo:
Aries – Tauro – Géminis – Cáncer – Leo – Virgo – Libra – Escorpio –
Sagitario – Capricornio – Acuario – Piscis
ARIES (del 21/3 al 20/4)
Hoy: Deberás salir de estas actitudes que te llevan a pensar que el dinero caerá en tu regazo del cielo y sin sacrificios. Esfuérzate.
Amor: Te será imposible concretar aquella cita romántica destinada para el día de hoy. Paciencia, busca reprogramarla.
Riqueza: No seas hijo del rigor en lo laboral. Mantén tu trabajo al día sin necesidad de órdenes de tus superiores.
Bienestar: No entres en discusiones de las que no sabrás como salir. Hay veces que es preferible callar y parecer ignorante a hablar y confirmarlo.
TAURO (del 21/4 al 21/5)
Hoy: Sentirás los dolores físicos por haberte sobrepasado en las actividades de la jornada anterior. Estarás fuera de foco.
Amor: Te sentirás atraído y subyugado por esa persona que acabas de conocer, deshazte de tus temores y avanza a paso firme.
Riqueza: Contarás con mucho apoyo durante este período. Tendrás infusiones de dinero que te permitirán mejorar tu estilo de vida.
Bienestar: El miedo es una característica que está presente en todos nosotros, nadie está exento de él. El objetivo es saber utilizarlo en nuestro provecho.
GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)
Hoy: Encontrarás la ayuda que necesitas en un amigo íntimo. No temas mostrarte vulnerable con tus afectos cercanos.
Amor: No todo es flores y dulces en una relación seria. Parte de compartir tu vida con otra persona es tolerar sus defectos.
Riqueza: Ten convicción en las ideas que estás planificando, y no las descartes fácilmente sin un estudio profundo y detallado.
Bienestar: Necesitas dejar de vivir en el pasado. Si bien es necesario recordar para no revivir errores, no puedes dejar que las inseguridades te dominen.
CÁNCER (del 22/06 al 23/07)
Hoy: No importa cuán experimentado y confiado seas respecto a una actividad en particular, nunca subestimes al destino. Prudencia.
Amor: Es totalmente común sentir la tentación del fruto prohibido lejos del hogar. Solo recuerda tus sentimientos hacia tu pareja.
Riqueza: Deberás negociar en profundidad ciertos aspectos de nuevos proyectos en los que te involucraste recientemente.
Bienestar: Para ser tomado en serio es necesario mostrar un comportamiento responsable. De otra manera nunca lograrás trascender a nivel laboral.
LEO (del 24/07 al 23/08)
Hoy: Debes dejar de procurar ser modesto en las aspiraciones que tienes. Apunta alto, atrévete a soñar con las estrellas.
Amor: No temas a los compromisos que vienen aparejados con el matrimonio. Lograrás madurar lo suficiente para afrontarlos.
Riqueza: No te embarques en ningún proyecto nuevo durante la jornada de hoy. Apégate a los compromisos ya formados.
Bienestar: No permitas que tu tendencia a hablar de más continúe frustrando tus proyectos laborales. Debes aprender a controlar tus palabras.
VIRGO (del 24/08 al 23/09)
Hoy: Te verás mintiéndote a ti mismo y siendo consciente de ello, ya que hay verdades que no quieres aceptar. Enfrenta la realidad.
Amor: Venus permitirá la ampliación de tus horizontes en el plano sentimental. Día excelente para citas románticas.
Riqueza: Estarás pagando el precio de enemistarte con los favoritos de tus superiores. Mejor, aprende a pensar antes de hablar o discutir.
Bienestar: Te sorprenderá lo que puedes lograr cuando confías ciegamente en tus capacidades. Los límites los pones tú, recuerda esto siempre.
LIBRA (del 24/09 al 23/10)
Hoy: Jornada apropiada para comenzar a deshacerte de esos hábitos en tu vida que consideras nocivos. No lo dudes y continúa adelante.
Amor: Encontrarás que es imposible aspirar a tener una relación estable con tu estándar de vida actual. Hazle lugar al cambio.
Riqueza: Usa la jornada de hoy para hacer una venta de aquellos muebles y objetos que se han vuelto un estorbo para ti.
Bienestar: Existen facciones de nuestra personalidad, y de tu pareja que sabes son imposibles de cambiar. Deberás aceptarlas y tolerarlas.
ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)
Hoy: No dejes que las vicisitudes de la vida terminen por cambiar tu manera de encarar el día a día. No te permitas perder la fe.
Amor: No te permitas tirar por la borda todo el esfuerzo invertido en la relación en la que te encuentras por nimiedades cotidianas.
Riqueza: Resultarás económicamente favorecido brindando servicios domiciliarios aplicando conocimientos relacionados con tu profesión.
Bienestar: Que tu necesidad de estar en total control todo el tiempo no acabe con tu salud, al tomar cada responsabilidad que pase a tu lado.
SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)
Hoy: Tu tendencia a tratar de ser el centro del universo finalmente te ha puesto en problemas a nivel laboral. Aprende de este error.
Amor: Jornada mala para todo tipo de reuniones familiares o presentaciones de la pareja. Dilátalo en la medida de lo posible.
Riqueza: En la organización está la clave de poder acaparar eficientemente toda actividad que se ponga en tu camino.
Bienestar: La vida nos trae consigo muchas pruebas a superar. No decaigas con los primeros escollos, aprende a superar las vicisitudes con optimismo.
CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)
Hoy: Jornada que te dará la pauta de las cosas que eres capaz de hacer si pones todo tu esfuerzo en algo. Óptima para el diálogo.
Amor: No hay sustituto para las palabras de amor y caricias en la pareja. El amor no se puede comprar o vender. Deja lo superficial.
Riqueza: Jornada apropiada para el inicio de todo tipo de proyectos, aun aquellos con los que no tengas una afinidad clara.
Bienestar: La confianza es una virtud a ser desarrollada mediante la práctica constante. No hay soluciones mágicas para alcanzar la maestría.
ACUARIO (del 21/01 al 19/02)
Hoy: Día de decisiones muy importantes. Deberás elegir el curso de acción que más se adecue al futuro que estás buscando.
Amor: No te permitas ceder ante las tretas de un ex amor malintencionado. Aférrate a tu relación actual y deja el pasado de lado.
Riqueza: Deberás entregarte a la rutina y dedicarte full time a tu nuevo trabajo, aunque este no sea aquel que siempre esperaste.
Bienestar: No permitas que tus impulsos te gobiernen por completo. Sobre todo si ellos llevan a lastimar a aquellos que tienes cerca. Contrólalos.
PISCIS (del 20/02 al 20/03)
Hoy: Aprenderás a dejar espacio a tu pareja para que ella pueda participar de tu vida. Te sentirás confiado en lo laboral.
Amor: No dejes que la atracción física por un tercero eche por la borda lo especial que tienes con tu pareja. Mira tu interior.
Riqueza: Elige con cuidado las batallas en las que participas, porque en esto reside tu capacidad de salir triunfador de ellas.
Bienestar: El ritmo vertiginoso de tu realidad te está impidiendo vislumbrar el camino que debes seguir. Necesitas hacer una pausa para poder encauzarte.
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