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Horóscopo de jueves 13 de agosto: signo a signo, las predicciones para hoy

Mirá las predicciones para todos los signos del zodiaco hoy, 13 de agosto. Conoce lo que te depara el futuro en lo que más te interesa: el amor, el trabajo y la salud.

Redacción

Por Redacción

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Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

AriesTauroGéminis CáncerLeoVirgo Libra Escorpio
SagitarioCapricornioAcuario Piscis

ARIES

ARIES (del 21/3 al 20/4)

Hoy: Deberás salir de estas actitudes que te llevan a pensar que el dinero caerá en tu regazo del cielo y sin sacrificios. Esfuérzate.

Amor: Te será imposible concretar aquella cita romántica destinada para el día de hoy. Paciencia, busca reprogramarla.

Riqueza: No seas hijo del rigor en lo laboral. Mantén tu trabajo al día sin necesidad de órdenes de tus superiores.

Bienestar: No entres en discusiones de las que no sabrás como salir. Hay veces que es preferible callar y parecer ignorante a hablar y confirmarlo.

TAURO

TAURO (del 21/4 al 21/5)

Hoy: Sentirás los dolores físicos por haberte sobrepasado en las actividades de la jornada anterior. Estarás fuera de foco.

Amor: Te sentirás atraído y subyugado por esa persona que acabas de conocer, deshazte de tus temores y avanza a paso firme.

Riqueza: Contarás con mucho apoyo durante este período. Tendrás infusiones de dinero que te permitirán mejorar tu estilo de vida.

Bienestar: El miedo es una característica que está presente en todos nosotros, nadie está exento de él. El objetivo es saber utilizarlo en nuestro provecho.

GÉMINIS

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06)

Hoy: Encontrarás la ayuda que necesitas en un amigo íntimo. No temas mostrarte vulnerable con tus afectos cercanos.

Amor: No todo es flores y dulces en una relación seria. Parte de compartir tu vida con otra persona es tolerar sus defectos.

Riqueza: Ten convicción en las ideas que estás planificando, y no las descartes fácilmente sin un estudio profundo y detallado.

Bienestar: Necesitas dejar de vivir en el pasado. Si bien es necesario recordar para no revivir errores, no puedes dejar que las inseguridades te dominen.

CÁNCER

CÁNCER (del 22/06 al 23/07)

Hoy: No importa cuán experimentado y confiado seas respecto a una actividad en particular, nunca subestimes al destino. Prudencia.

Amor: Es totalmente común sentir la tentación del fruto prohibido lejos del hogar. Solo recuerda tus sentimientos hacia tu pareja.

Riqueza: Deberás negociar en profundidad ciertos aspectos de nuevos proyectos en los que te involucraste recientemente.

Bienestar: Para ser tomado en serio es necesario mostrar un comportamiento responsable. De otra manera nunca lograrás trascender a nivel laboral.

LEO

LEO (del 24/07 al 23/08)

Hoy: Debes dejar de procurar ser modesto en las aspiraciones que tienes. Apunta alto, atrévete a soñar con las estrellas.

Amor: No temas a los compromisos que vienen aparejados con el matrimonio. Lograrás madurar lo suficiente para afrontarlos.

Riqueza: No te embarques en ningún proyecto nuevo durante la jornada de hoy. Apégate a los compromisos ya formados.

Bienestar: No permitas que tu tendencia a hablar de más continúe frustrando tus proyectos laborales. Debes aprender a controlar tus palabras.

VIRGO

VIRGO (del 24/08 al 23/09)

Hoy: Te verás mintiéndote a ti mismo y siendo consciente de ello, ya que hay verdades que no quieres aceptar. Enfrenta la realidad.

Amor: Venus permitirá la ampliación de tus horizontes en el plano sentimental. Día excelente para citas románticas.

Riqueza: Estarás pagando el precio de enemistarte con los favoritos de tus superiores. Mejor, aprende a pensar antes de hablar o discutir.

Bienestar: Te sorprenderá lo que puedes lograr cuando confías ciegamente en tus capacidades. Los límites los pones tú, recuerda esto siempre.

LIBRA

LIBRA (del 24/09 al 23/10)

Hoy: Jornada apropiada para comenzar a deshacerte de esos hábitos en tu vida que consideras nocivos. No lo dudes y continúa adelante.

Amor: Encontrarás que es imposible aspirar a tener una relación estable con tu estándar de vida actual. Hazle lugar al cambio.

Riqueza: Usa la jornada de hoy para hacer una venta de aquellos muebles y objetos que se han vuelto un estorbo para ti.

Bienestar: Existen facciones de nuestra personalidad, y de tu pareja que sabes son imposibles de cambiar. Deberás aceptarlas y tolerarlas.

ESCORPIO

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11)

Hoy: No dejes que las vicisitudes de la vida terminen por cambiar tu manera de encarar el día a día. No te permitas perder la fe.

Amor: No te permitas tirar por la borda todo el esfuerzo invertido en la relación en la que te encuentras por nimiedades cotidianas.

Riqueza: Resultarás económicamente favorecido brindando servicios domiciliarios aplicando conocimientos relacionados con tu profesión.

Bienestar: Que tu necesidad de estar en total control todo el tiempo no acabe con tu salud, al tomar cada responsabilidad que pase a tu lado.

SAGITARIO

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12)

Hoy: Tu tendencia a tratar de ser el centro del universo finalmente te ha puesto en problemas a nivel laboral. Aprende de este error.

Amor: Jornada mala para todo tipo de reuniones familiares o presentaciones de la pareja. Dilátalo en la medida de lo posible.

Riqueza: En la organización está la clave de poder acaparar eficientemente toda actividad que se ponga en tu camino.

Bienestar: La vida nos trae consigo muchas pruebas a superar. No decaigas con los primeros escollos, aprende a superar las vicisitudes con optimismo.

CAPRICORNIO

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01)

Hoy: Jornada que te dará la pauta de las cosas que eres capaz de hacer si pones todo tu esfuerzo en algo. Óptima para el diálogo.

Amor: No hay sustituto para las palabras de amor y caricias en la pareja. El amor no se puede comprar o vender. Deja lo superficial.

Riqueza: Jornada apropiada para el inicio de todo tipo de proyectos, aun aquellos con los que no tengas una afinidad clara.

Bienestar: La confianza es una virtud a ser desarrollada mediante la práctica constante. No hay soluciones mágicas para alcanzar la maestría.

ACUARIO

ACUARIO (del 21/01 al 19/02)

Hoy: Día de decisiones muy importantes. Deberás elegir el curso de acción que más se adecue al futuro que estás buscando.

Amor: No te permitas ceder ante las tretas de un ex amor malintencionado. Aférrate a tu relación actual y deja el pasado de lado.

Riqueza: Deberás entregarte a la rutina y dedicarte full time a tu nuevo trabajo, aunque este no sea aquel que siempre esperaste.

Bienestar: No permitas que tus impulsos te gobiernen por completo. Sobre todo si ellos llevan a lastimar a aquellos que tienes cerca. Contrólalos.

PISCIS

PISCIS (del 20/02 al 20/03)

Hoy: Aprenderás a dejar espacio a tu pareja para que ella pueda participar de tu vida. Te sentirás confiado en lo laboral.

Amor: No dejes que la atracción física por un tercero eche por la borda lo especial que tienes con tu pareja. Mira tu interior.

Riqueza: Elige con cuidado las batallas en las que participas, porque en esto reside tu capacidad de salir triunfador de ellas.

Bienestar: El ritmo vertiginoso de tu realidad te está impidiendo vislumbrar el camino que debes seguir. Necesitas hacer una pausa para poder encauzarte.


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