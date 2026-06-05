Scaloni habló antes de los amistosos y dejó una advertencia para los lesionados de cara al Mundial

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en Texas en la previa al amistoso ante Honduras. (Foto: @Argentina)

Lionel Scaloni habló en la previa del amistoso que la Selección argentina disputará ante Honduras este sábado desde las 21 y dejó varias definiciones importantes de cara al Mundial. El entrenador se mostró optimista respecto de la recuperación de los futbolistas que arrastran molestias físicas, llevó tranquilidad sobre el estado de Lionel Messi y confirmó que todavía no hay ningún lugar asegurado para aquellos jugadores que no logren ponerse a punto.

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por los futbolistas que vienen realizando trabajos diferenciados, aunque Scaloni se mostró optimista con la evolución de todos ellos. «La situación de los chicos que van entrenando aparte está mejorando», aseguró el DT, quien dejó en claro que la prioridad es llegar en óptimas condiciones al Mundial. «No los vamos a arriesgar en estos partidos, quizás a alguno en el segundo amistoso (ante Islandia)», agregó.

Entre los jugadores que buscan dejar atrás distintas molestias aparece Messi. Scaloni llevó tranquilidad sobre el estado físico del capitán y confirmó que ya comenzó a reintegrarse parcialmente a los entrenamientos grupales. «Leo viene bien. Ya se entrenó una parte con el grupo», explicó.

Además, no descartó que el rosarino tenga participación antes del inicio de la Copa del Mundo. «Es posible que sume algunos minutos en este amistoso o en el próximo», señaló.

En cuanto a quién reemplazará al lesionado Dibu Martínez en los amistosos, el entrenador confirmó que Juan Musso será titular ante Honduras, mientras que Gerónimo Rulli atajará frente a Islandia. También existe la posibilidad de que Santiago Beltrán tenga minutos en alguno de los dos encuentros.

Scaloni explicó que el principal objetivo de estos compromisos será llegar con ritmo futbolístico al debut mundialista y evitar contratiempos físicos. «Nuestro concepto para estos partidos será sumar minutos, y ojalá no le pase nada a los jugadores de cara al Mundial», afirmó.

La lista final y la presión de defender el título

Consultado por sus sensaciones a pocos días del comienzo del Mundial, el entrenador resumió su estado de ánimo con una frase breve: «Con la ilusión de hacerlo lo mejor posible».

Sin embargo, uno de los mensajes más contundentes de la conferencia estuvo relacionado con la conformación de la lista definitiva. Aunque destacó la evolución de los futbolistas que llegan con molestias, Scaloni dejó en claro que nadie tiene garantizado su lugar en la Copa del Mundo. «Si alguno no da la disponibilidad mínima se quedará afuera», advirtió.

En ese sentido, explicó que el cuerpo técnico continúa evaluando a cada jugador y que la decisión final llegará en los próximos días. «Por ahora vienen bien, los estamos monitoreando pero no apurándolos. En la última semana vamos a acelerar la intensidad y ahí tomaremos la decisión final», sostuvo.

El DT también se refirió a la presión que supone defender el título obtenido en Qatar 2022 y aseguró que la exigencia alrededor de la Selección argentina siempre fue la misma. «Donde se ha jugado un Mundial, Argentina ha ido de animadora. Esta camiseta exige jugar al máximo todos los partidos», destacó.

Mientras tanto, la Selección afrontará los amistosos ante Honduras e Islandia como las últimas pruebas antes del debut mundialista. «Intentaremos plantear nuestro partido en ambos amistosos, sabiendo que algunas cosas nos pueden servir contra Argelia», explicó el entrenador.

Además, remarcó la importancia de contar con un plantel amplio en una competencia tan exigente. «La fase de grupos hay que jugarla. Ojalá el tercer partido sea un encuentro que podamos administrar. Por eso, creemos que los 26 forman parte del equipo», señaló.

Con varios futbolistas recuperándose de distintas molestias físicas y una lista que todavía no está completamente definida, el cuerpo técnico comenzará a sacar conclusiones durante los próximos días antes de tomar las decisiones finales de cara a la defensa del título.