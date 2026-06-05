El mensaje que el Indio Solari grabó para Messi y no se animó a enviarle: «¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más?»

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en la Argentina. Mientras miles de fanáticos despiden al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, se conoció un audio que había grabado para Lionel Messi y que nunca llegó a enviarle.

El mensaje salió a la luz durante el programa de streaming Somos Lovest y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Según contó el periodista Hernán Castillo, la grabación le había sido enviada un amigo cercano del músico, con la intención de que él se la hiciera llegar al capitán de la Selección argentina.

Sin embargo, el audio nunca llegó a destino. De acuerdo con el relato de Castillo, finalmente decidieron no enviárselo a Messi porque existía el temor de que Solari pudiera molestarse por la difusión de un mensaje que había grabado en un ámbito privado.

La historia tomó otro rumbo tras el fallecimiento del músico. Fue entonces cuando su entorno decidió que el audio se hiciera público, permitiendo que miles de personas escucharan las palabras que había dedicado al campeón del mundo.

«Lionel, compatriota. Te habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino», expresa Solari al comienzo de la grabación.

MENSAJE DEL INDIO SOLARI PARA LIONEL MESSI



El Indio Solari le grabó un mensaje a Messi y le hizo un pedido especial hace poco



"Qué tal si ganas un campeonato del mundo más? Estás para eso viejo"



Exclusiva de @HernanSCastillo en #YYaLoVe pic.twitter.com/5t234wZVcI — LOVE/ST (@somoslovest) June 5, 2026

A lo largo del mensaje, el cantante destaca las cualidades futbolísticas del rosarino y el impacto que tuvo su carrera dentro y fuera del país. «El Dios y el Diablo te dieron una destreza inimaginable», afirma, antes de agradecerle por las alegrías que le brindó a los argentinos durante años.

«Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar de algunos amigos extranjeros también», agrega el músico, en una muestra de admiración hacia el capitán de la Selección argentina.

Antes de despedirse, Solari también le dedica unas palabras de afecto personal. «Te mando un abrazo, pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida», señala.

Sin embargo, el fragmento más comentado llegó en el cierre. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el músico dejó una posdata que rápidamente se volvió viral entre los fanáticos. «Posdata: ¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo. Estás para eso», concluye el audio que el Indio grabó para Messi y que recién se conoció después de su muerte.