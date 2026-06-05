Irá por su segundo Mundial con Ecuador: Galíndez reveló el consejo que le dio un entrenador de la Selección Argentina

Hernán Galíndez nació en Rosario y defiende el arco de Huracán, pero por segundo Mundial consecutivo representará a la Selección de Ecuador, que optó por naturalizarlo tras ocho años consolidado en la Universidad Católica de dicho país y lo convocó por primera vez en 2020.

El arquero argentino le reconoció a FIFA que su carrera “fue un milagro”, porque no podía haber imaginado tras irse al descenso con Rosario Central y sufrir una depresión que años más tarde iba a estar jugando una Copa del Mundo, próximamente dos, junto a los mejores futbolistas del planeta.

Convencido de que también será la última, reconoció que en Ecuador hay gran ilusión por poder hacer una participación histórica y aseguró que en ese sentido será clave la experiencia que pudieron hacer en Qatar. “Nos conocemos hace cuatro, cinco, seis años con algunos. Cuando uno convive tanto tiempo aprendemos a conocernos mucho más, a saber cuáles son los sueños de cada uno, cómo se llaman sus hijos, su esposa. Y eso es un plus extra”, explicó.

Y agregó: “Yo soy el más grande de la selección, pero entre ellos se conocen desde las inferiores. Son un grupo de amigos jugando en una selección. Y hay un único mandato que está por encima de todos nosotros: nadie puede estar enojado. Entendemos que jugar no es lo más importante, sino que a Ecuador le vaya bien“.

Además, Galíndez reveló un consejo de un integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina, campeón del mundo en Qatar, que lo marcó a lo largo de su carrera.

“Yo me volvía loco de chico con hacer mucho salto y mucha velocidad. Y un entrenador de arqueros que tuve el privilegio de tener de chico, Martín Tocalli, me dijo ‘alguna vez la fuerza y la velocidad las vas a perder, lo que no vas a perder nunca es la técnica y la ubicación en el arco. Si lográs tener esas cosas, vas a poder atajar mucho más tiempo’. Y es verdad”, le contó a FIFA el arquero de 39 años.

Hernán Galíndez cree que el Grupo E será un auténtico desafío para Ecuador, que hará su estreno en el Mundial enfrentando a Costa de Marfil, que viene de imponerse a Francia en un amistoso de preparación, el domingo 14 de junio en el Lincoln Field de Filadelfia.