Scaloni, sin dramas después de la caída de Argentina ante Ecuador: «Hay veces…»

Lionel Scaloni lo vivió a pleno, se enojó muchos más que en otras ocaciones durante los 90 minutos y después habló. Analizó la caída de la Selección Argentina ante Ecuador (1-0), en Guayaquil, y claramente bajó un cambio. «Nosotros estamos, por suerte, acostumbrados a ganar y hay veces que no te toca», largó, sin dramas, el director técnico.

«Cuando el rival juega hay veces que tenés que sufrir. Hemos sufrido por momentos, sobre todo cuando quedamos con diez. Estaba complicado, pero siempre estuvimos en partido«, destacó y luego añadió: «El partido un poco se desvirtuó y no pudimos concretar o llegar a situaciones de gol, pero siempre positivo porque el equipo intenta, da la cara, a su manera, jugando. El segundo tiempo fue nuestro aunque pudimos haber hecho algo más, así que a seguir«.

Scaloni: «Después de la expulsión, el partido fue otro»

El entrenador de la Selección Argentina agregó que «es difícil hacer un análisis porque después de la expulsión el partido fue otro, hasta ese momento Ecuador hizo un buen partido, es una gran selección y si juega como hoy van a darle alegrías a su gente». Además reveló que la expulsión de Nicolás Otamendi le frustró planes: «Nos quedamos con ganas de ver a otros chicos pero ahora nos quedan otros partidos por delante».

En otro momento de la conferencia de prensa, elogió a su colega Sebastián Beccacece, con quien coincidió en el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en Rusia 2018: «Sebastián lo está haciendo muy bien así que lo tengo que felicitar».

A propósito de la roja a Otamendi, el DT dijo que no estaría en el arranque mundialista, aunque prevalece la duda sobre si se jugará o no la Finalissima contra España en marzo, donde podría cumplir la sanción. «Es una lástima por Ota, sabíamos el riesgo que tenía jugar este partido con la expulsión y no jugar el primer partido del Mundial», afirmó.

Scaloni y la herencia de la camiseta N° 10

Lionel Scaloni también habló sobre la camiseta N°10 que dejó Lionel Messi. «La iba a llevar Thiago Almada pero no pudo ser parte de la partida y se la dimos a Franco (Mastantuono), preferimos no arriesgarlo. Entró bien, tiene personalidad, le gusta jugar con la pelota, la recibe, pero entró en un momento bastante bajo del partido y no había espacios. Va sumando minutos en este equipo«, opinó.

«Messi venía de una lesión. Tomamos la decisión de no arriesgarlo pero no he vuelto a hablar», expuso sobre la ausencia del astro y no quiso saber nada de hablar de candidatos al Mundial: «Hacer vaticinio sobre quién lo va a ganar es muy difícil, sí puedo decir que hay selecciones muy buenas que se la van a hacer muy difícil a los rivales».







