En vivo: la Selección Argentina ya visita a Ecuador en el cierre de las Eliminatorias

Esta noche, la Selección Argentina cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador en Guayaquil. Con varios cambios en la formación inicial, el combinado que dirige Lionel Scaloni buscará sellar su participación de la mejor manera.

Luego del triunfo ante Venezuela por 3-0 en el Monumental, con un doblete de Lionel Messi, la Selección chocará con el conjunto que dirige Sebastián Beccacece y tendrá algunas variantes. Con respecto a la formación, cambiará de esquema y saldrá al campo con un 4-5-1.

En defensa, el DT dispuso dos moficiaciones: Leonardo Balerdi ingresará en lugar del sancionado Cristian Romero, mientras que Gonzalo Montiel reemplazará a Nahuel Molina.

Ya en el mediocampo también habrá movimientos y los únicos que se mantienen son Rodrigo De Paul junto a Leandro Paredes en la dupla central. En el medio también se sumará Alexis Mac Allister y, por las bandas, estarán Giuliano Simeone y Nicolás González.

Mientras que el único delantero será Lautaro Martínez, ya que Julián Álvarez irá al banco de suplentes.

Además, se conoció que ante la ausencia de Lionel Messi, Franco Mastantuono será el dueño de la camiseta número 10 esta noche.

La formación de la Selección Argentina ante Ecuador por las Eliminatorias

Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lautaro Martínez. DT Lionel Scaloni.

La formación de Ecuador ante la Selección Argentina por las Eliminatorias

Hernan Galíndez; Piero Hincapié, Alan Franco, Willian Pacho, Joel Ordoñez; Nilson Angulo, Pedro Vite, Moisés Caicedo, Angelo Preciado; Gonzalo Plata; Enner Valencia. DT Sebastian Beccacece.