Lionel Scaloni no lo convocó a la Selección Argentina y explotó: «Uno se enoja cuando no está»

La Selección Argentina chocará esta noche ante Ecuador en lo que será su última presentación por las Eliminatorias Sudamericanas. Como ya está clasificada, Lionel Scaloni tiene la chance de probar jugadores, pero hubo uno que no fue citado y mostró su disconformidad.

En el último tiempo se ha hecho común que distintos jugadores sorprendan en las listas del combinado nacional. Y en la delantera, Valentín Castellanos parecía un número puesto pensando a futuro. Sin embargo, el goleador de Lazio perdió terreno en las últimas convocatorias y ahora opinó sobre su situación en DSports.

“Siempre trato de trabajar en silencio y cuando me toque estar en la Selección voy a dar todo. Vestir esa camiseta es lo más lindo y a pesar de que uno se enoja cuando no está, hay que trabajar al máximo porque no es sencillo estar ahí”, comentó Taty. Y de esta forma, le marcó la cancha al cuerpo técnico.

Taty Castellanos, goleador de Lazio.

Además, planteó que “uno entiende que viene de atrás, sabemos lo que somos como Selección: la última campeona del mundo. Laburo para estar siempre, estoy acá en Europa para poder estar. Por suerte pude cumplir el sueño de debutar. Son momentos en los que se te pasan muchas cosas por la cabeza”.

Taty Castellanos y su admiración por Lionel Messi

Por otra parte, Castellanos se refirió a su encuentros con Lionel Messi y no ocultó su emoción por poder compartir con el 10: «Uno nunca piensa que va a llegar ese día. Nosotros crecimos en la era de Messi. Me emocionó muchísimas veces y poder tener la oportunidad de jugar con él un rato es algo que se disfruta mucho. Cuando debuté en la Selección, mis amigos, mi familia, me preguntaban qué hacía Messi».

Antes de finalizar, Taty se refirió al ámbito local y reveló: “Miro fútbol argentino. Me gusta ver a River, Boca, el otro día vi el clásico de Rosario”.