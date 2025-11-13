Se corre la tercera etapa de la Vuelta al Valle desde Cipolletti hasta Paso Córdoba

Después de la cancelación de la segunda etapa entre Fernández Oro y Allen, la 82° edición de la Vuelta al Valle retomará hoy con el tercer capítulo de la competencia que unirá Cipolletti con General Roca.

La tercera etapa tiene su largada simbólica frente al Parque Rosauer en Cipolletti. Desde ahí irán hasta Allen por Ruta 65. Entrarán por el Acceso Martín Fierro y después conectarán con el Acceso Amadeo Biló para cruzar la Ruta 22.

Ahí tomarán la calle rural 11 hasta General Roca. Conectarán con Ruta 6 para ir hasta la planta de tratamiento de residuos municipal. En ese lugar darán la vuelta y volverán en dirección a Paso Córdoba para finalizar en las Tres Cruces luego de una exigente subida.

Clasificación general

Luego de que se anule la segunda etapa, la clasificación general de la Vuelta al Valle se mantuvo con los mismos registros que dejó tras la primera etapa.