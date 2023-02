Se retiró Tom Brady, un ícono del deporte mundial a través del fútbol americano

El mariscal de campo en el fútbol americano es el encargado de lanzar los pases largos para anotar y cumple un rol clave en uno de los deportes icónicos de Estados Unidos. En ese puesto, nadie jugó como Tom Brady, quien hoy anunció su retiro tras 23 años de carrera.

Los números lo avalan como el mejor de la disciplina, porque fue protagonista de siete campeonatos ganados en la NFL, en tres oportunidades fue elegido como el jugador más valioso de la la temporada y la misma cantidad de veces de las finales. Entre otros datos, es el que más partidos ganó en la historia de la liga y ninguna franquicia tiene tantos campeonatos como Brady en su carrera.

Además, trascendió el deporte y se transformó en un ícono la de la cultura norteamericana por estos tiempos, participando en películas y series que recorren el planeta.

Brady tiene 45 años y ha estado siempre vigente, formando parte de la galería de los grandes de su país y del planeta. Hoy anunció su retiro a través de las redes sociales con un mensaje donde expresó: «gracias muchachos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada».

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS