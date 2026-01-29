¿Vuelve Borré a River?: Las chances de la llegada del colombiano al Millonario

River empezó con puntaje perfecto este 2026. Luego de vencer a Gimnasia por 2-0 en el Monumental, el Millonario ya se enfoca en Rosario Central, en el duelo más atractivo de la 3° fecha del Apertura. En el medio de este gran partido, el equipo de Gallardo no se despega del mercado de pases.

Luego de confirmarse la llegada de Kendry Páez, el Muñeco piensa en reforzarse con un centrodelantero. El hombre a buscar es Rafael Santos Borré. El colombiano es del deseo del DT y desde la dirigencia riverplatense intentarán seducir al atacante de 30 años. Pero no será para nada sencillo.

Borré es actualmente jugador del Inter de Porto Alegre y tuvo un inmejorable arranque en este 2026: 4 goles en la misma cantidad de partidos. Además, es el 9 titular del «Colorado», tiene contrato hasta diciembre de 2028 y un salario alto que será mucho menor si arriba a Argentina. Con este panorama, será difícil que el colombiano tenga una segunda etapa en el Millonario.

Borré fue clave en la victoria en el clásico ante Gremio: convirtió dos goles y fue figura.

La intención del presidente Di Carlo es sumarlo a préstamo por un año con opción de compra, ya que comprar la ficha del jugador tendrá un costo elevado que no están dispuestos a pagar en Núñez. Pero la dificultad reside en que desde Brasil no tienen pensado desprenderse de él. Por eso, la única forma para la llegada de Borré es que el futbolista presione puertas adentro por una salida. Cabe destacar que si el Millonario desea incorporar un jugador, deberá transferir un futbolista al exterior. De hacerlo, tendrá tiempo de sumar un refuerzo hasta el 18 de marzo.

Rafael Santos Borré es el máximo goleador del ciclo Gallardo, con 55 goles en 149 partidos oficiales desde el 2017 hasta el 2021. El colombiano fue buscado en 2024, pero decidió seguir su carrera en Brasil.