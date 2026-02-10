La Amistad ya tiene día y horario para la final por el ascenso al Federal A contra FADEP

La Amistad va por el ascenso al Federal A contra FADEP de Mendoza. (Foto: Emiliano Ortíz)

Los dirigentes de los ocho clubes finalistas del Regional Amateur mantuvieron una reunión en el Consejo Federal de AFA para definir detalles de los cuatro partidos por el ascenso al Federal A que se jugarán el próximo domingo.

La Amistad enfrentará a FADEP de Mendoza en el estadio de Jorge Newbery de Villa Mercedes en San Luis. El partido será a las 17 horas. Este miércoles se confirmará quién será el árbitro.

El Consejo Federal se hará cargo de los gastos de policía, personal del estadio y ambulancia. Los traslados y viáticos del equipo arbitral se dividirán mitad y mitad cada club.

Habrá 2000 entradas en venta y 100 invitaciones para cada equipo y la recaudación se la quedan los clubes. Serán todas generales a un costo de $20.000 y se venderán por anticipado, sin boletaría el día del partido.

En la tienda del club, La Amistad ya puso a la venta un paquete que incluye traslado desde Cipolletti y entrada a un costo de $50.000.

Las otras tres finales del Regional Amateur serán: Ferro de General Pico – Escobar FC de Ingeniero Maschwitz a las 17:30 en la cancha de Douglas Haig de Pergamino, General Paz Juniors de Córdoba – Tucumán Central desde las 18 en el Bicentenario de Catamarca y Defensores de Puerto Vilelas – Juventud Unida de Gualeguaychú en el mismo horario en Mitre de Santiago Del Estero.

Los cuatro ganadores al cabo de 90 minutos serán los que asciendan al Federal A. Si el partido termina empatado, definirán por penales. Los que ya conocen la tercera categoría del fútbol argentino son Ferro de Pico, General Paz Juniors y Juventud Unida de Gualeguaychú.