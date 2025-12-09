El rionegrino Matucci, campeón de la carrera en pelotón 100km en los Juegos de la Araucanía

Sebastián Matucci sumó una medalla de oro para la delegación rionegrina.

El domingo comenzó la actividad de la edición 32° de los Juegos Binacionales de la Aruacanía, en La Pampa. Tras las ceremonias de inauguración, los jovenes comenzaron a competir en las siete disciplinas: ciclismo, atletismo, natación, fútbol, vóley, básquet y judo.

El equipo rionegrino de ciclismo inició su acción el domingo en Toay, haciendo podio tras finalizar tercero en la prueba contrarreloj por equipos de 20 kilómetros. Valentin Marín (Allen), Sebastian Matucci (Cinco Saltos), Valentín Lucas Petit (General Roca), Santino Alejo Pavez (Cinco Saltos) y Jesús José Orellana (Cinco Saltos) son los protagonistas.

A su vez, el CT está integrado por Juan Pablo Raffler (Viedma), Walter Daniel Lamborisio (Viedma) y Rolando Javier Rodeland (Sierra Grande).

Hoy Matucci se consagró campeón de la competencia en pelotón de 100 kilómetros, realizada en el circuito principal del Autódromo Provincia de La Pampa de 4.148 metros de extensión.

Tras completar 24 vueltas en sentido horario, el oriundo de Cinco Saltos se quedó con el primer puesto y sumó otra medalla para Río Negro, que busca ser campeón de los Juegos por sexta vez consecutiva.

Faltan dos pruebas para el equipo masculino de ciclismo: contrarreloj individual (15km) y otra competencia en pelotón en el Circuito Autódromo, pero esta vez de 60km.