Se viene la segunda edición del Cross Trasandino en Zapala

Zapala se prepara para vivir un nuevo desafío deportivo con la realización de la segunda edición del Cross Trasandino, que tendrá lugar el domingo 21 de septiembre y se repartirá en tres distancias: 7K, 21K y 42K. El evento de running, organizado por el corredor Kevin Duré, su equipo de trabajo y la municipalidad local, promete una experiencia única, con un recorrido que se enmarca en la periferia de la ciudad, por senderos de cross rápidos, con tecnicismos y sin grandes desniveles.

“Este año nos animamos a organizar la primera maratón, los primeros 42K en Zapala. Es un paso enorme para nosotros como grupo y para la ciudad, porque demanda una logística importante y el acompañamiento de voluntarios, sponsors y, sobre todo, el apoyo de la municipalidad, que fue clave para que esto se concrete”, destacó Duré en diálogo con FM Urbana.

Un circuito pensado para todos

El Cross Trasandino recorrerá un 90% de senderos naturales, pasando por sectores icónicos como la Laguna del Toro, las vías trasandinas y el autódromo local. La largada será desde el complejo La Vía, donde también se realizará la acreditación el sábado 20. Luego, en el mismo club tendrá lugar la premiación y sorteos especiales que incluyen 100.000 pesos en efectivo, productos de sponsors, más una moto 0km.

“Queremos que sea una carrera inclusiva: desde los que recién se inician con 7K, los que buscan un desafío intermedio con 21K y, por supuesto, quienes se animan al maratón de 42K. Es un circuito corrible, sin grandes pendientes, con cinco puestos de hidratación y pensado para que todos tengan la mejor experiencia”, explicó el organizador.

Actividades para toda la familia

El sábado, en el Complejo La Vía y previo a la competencia, se realizará una prueba infantil de 2K, además de inflables, refrigerios y sorpresas para los más chicos. “La idea es que los niños también tengan su espacio, que los padres puedan acompañarlos y celebrar sus logros”, agregó Duré.

“Zapala no solo tiene grandes corredores, también tiene grandes organizaciones y carreras. Este Cross Trasandino es 100% de la ciudad, hecho con la energía y el empuje de nuestra gente. Por eso invitamos a todos a ser parte”, concluyó el organizador.

La largada será el domingo a las 9 de la mañana, esperan cerca de 300 corredores en las tres distancias que ofrece la competencia.