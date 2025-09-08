K21 en Villa Pehuenia: Roxana Flores y Gabriel Muñoz Soto se quedaron con la victoria

La edición del Asics K21 en Villa Pehuenia convocó a mas de 1.000 corredores y tuvo como ganadores a Gabriel Muñoz Soto y a Roxana Flores en la distancia mayor. El Muelle Turístico fue el punto de partida para la competencia, en una jornada nublada donde los deportistas de ambas distancias comenzaron el recorrido del nuevo trazado hacia las montañas en el cerro Batea Mahuida.

Roxana Flores dejó en el camino a Pinto y Parada Calfueque.

En una edición atípica por las escasas nevadas en la cordillera, los senderos fueron mas rápidos y el circuito técnico hizo la carrera mas veloz, a pesar de los 700 metros de desnivel positivo en la distancia de 21 kilómetros. Arriba, el sol recibió a los corredores regalando como siempre las mejores postales con los paisajes imponentes de las montañas neuquinas.

Así terminaron los podios del Asics K21

En la categoría masculina, Gabriel Muñoz Soto se impuso con un tiempo de 1h42m57s, seguido de cerca por Sergio Pereyra, que finalizó en 1.44.03. El tercer puesto fue para Marcelo Del Collado, con un registro de 01:47:18.

El podio de la principal con Muñoz como gran ganador.

Por su parte, en la categoría femenina, la reconocida zapalina Roxana Flores marcó diferencias y cruzó la meta en 2.04.12, consolidando una nueva victoria en su historial deportivo. El segundo lugar fue para Florencia Pinto, con 2.14.44 y el tercero para Lidia Luján Parada Calfueque, con 2.15.52.

Pereyra y Hernández ganaron en el K10

Los 10 kilómetros también dieron espectáculo y Néstor Pereyra completó el recorrido con un tiempo de 41m27s, logrando una ajustado resultado sobre Iván Franco Peralta, que finalizó en 41.51. El tercer puesto fue para Kevin Acuña, quien registró 42.50. La categoría femenina tuvo como ganadora a Erica Hernández, que cruzó la meta en 50m53s. La acompañaron en el podio María Benedita Muñoz (52.04) y Sofía Milagros Callejas (53.04).

Los corredores coparon la villa durante el fin de semana.

La próxima cita del Circuito KSeries será en noviembre en Villa La Angostura para el clásico Asics K42 que viene con muchas novedades, entre ellas las nuevas distancias de 21 kilómetros la media maratón de montaña y de 10K, también el Campeonato Nacional Master que será abierto con aval de las federaciones CADA y CAMRA.

Hernández llegó primera en los 10 kilómetros.