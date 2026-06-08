Selección Argentina: ¿quién es el campeón del mundo que más preocupa a Lionel Scaloni?

A poco más de una semana del estreno contra Argelia, Lionel Scaloni sigue sin tener el plantel completo para que todos juntos entrenen a la par. Y son cinco los que todavía permanecen entre algodones. Todos tienen el cartel de “campeón del mundo” que se colgaron en Qatar, aunque lógicamente con diferentes complejidades. El quinteto lo conforman Dibu Martínez, Julián Álvarez, Leandro Paredes, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Mientras el entrenador y sus colaboradores todavía piensan en el reemplazo para Leonardo Balerdi, siguen en estado de alerta por los tocados y los próximos entrenamientos serán claves. Mañana, después del amistoso ante Islandia, el DT dará a conocer al nuevo nombre de la lista de 26, pero ojo que puede haber más retoques.

El caso que más preocupa a Scaloni

El caso que más atención y preocupación genera es el del mediocampista de Boca. Paredes sigue con la rehabilitación de la lesión muscular en el isquiotibial que sufrió en el encuentro ante Universidad Católica por la Copa Libertadores y esto llena de incógnitas su futuro inmediato.

A diferencia de otros compañeros que ya dejaron atrás sus molestias, el volante no logró reincorporarse y, si bien apunta al 16 de junio con Argelia, por ahora no hay certezas de que pueda estar a disposición del entrenador para ese partido.

Los otros casos

Julián Álvarez arrastra una inflamación en el tobillo izquierdo producto de la torcedura sufrida durante las semifinales de la Champions League con Atlético de Madrid. Había recibido el alta, pero le volvió a molestar tras una práctica. Sin embargo, desde el cuerpo técnico transmiten tranquilidad y entienden que llegará sin inconvenientes.

La situación de Dibu Martínez es similar. El arquero campeón del mundo continúa con la recuperación de la fractura en el dedo anular de la mano derecha, una lesión que obliga a mantener ciertos cuidados y una planificación específica de trabajo. De todos modos, es un hecho que será titular en el debut mundialista.

Laterales en veremos

Scaloni esperará a los laterales campeones, Molina y Montiel, hasta los últimos entrenamientos de la semana. Es un puesto que sigue en veremos, pero a la vez el DT tiene dos jugadores que ya entrenan con el plantel y que jugaron el amistoso ante Honduras: Agustín Giay y Nicolás Capaldo.

Montiel realiza trabajos livianos. ¿Llegará? (Prensa AFA)

Está claro que si tomaron la decisión de superpoblar ese puesto es porque la dupla que brilló en Qatar sigue al límite en cuanto a los tiempos y por eso es posible que sean cambiados cerca de la fecha del partido. El reglamento marca que la lista de 26 jugadores se puede tocar hasta el día anterior al debut, previsto para el 16 a las 22.