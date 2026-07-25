Cortés reglamentó el funcionamiento de las aplicaciones de transporte urbano en Bariloche

El intendente de Bariloche reglamentó la ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de movilidad urbana.

Tras casi ocho meses de idas y vueltas, el intendente de Bariloche, Walter Cortés, reglamentó la ordenanza 3547, que regula el transporte privado de pasajeros “punto a punto”, sancionada en noviembre pasado por el Concejo Municipal.

La reglamentación alcanza a aquellos vehículos que realizan transporte remunerado de pasajeros por cualquier medio, sobre todo, los prestados mediante plataformas o aplicaciones digitales como Uber, DiDi, Cabify u otras.

Cortés había vetado parcialmente a principios de diciembre último esa norma, pero el Concejo Municipal rechazó la mayoría de los artículos vetados en la sesión del 18 de diciembre último. En consecuencia, la mayoría de los artículos fueron ratificados. Aunque hubo algunos impugnados por el jefe comunal que los concejales no revisaron.

Ahora, Cortés dictó este viernes la resolución 2459-I-2026 que reglamentó esa ordenanza. La resolución crea el Registro de Vehículos y Conductores de Plataformas Digitales (Revecopp), bajo la órbita de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte.

“Dicho registro será público, de libre acceso a través del sitio web municipal y contendrá los datos de los conductores y vehículos habilitados (nombre y DNI del conductor, número de inscripción, estado de habilitación, fecha de inscripción, datos identificatorios del vehículo, etc.)”, dice la resolución publicada.

El artículo tercero establece que todo el trámite de inscripción, incorporación de vehículos y fiscalización se realizará de manera digital a través de la plataforma “Muni Digital”.

Indica que la documentación requerida deberá ser cargada en formato digital (PDF o similar). Solo en casos de imposibilidad técnica debidamente justificada se admitirá la presentación presencial.

Requisitos que deben cumplir

La resolución establece que para la inscripción en el Revecopp, los conductores y vehículos deberán cumplir los siguientes requisitos (que se suman y complementan los ya exigidos por la Resolución 2610-I-2025 y la Ordenanza 3547-CM-25):

En el caso del conductor deberá tener domicilio real en Bariloche, acreditado con documentación fehaciente (domicilio del DNI, servicios a nombre del titular, contrato de alquiler registrado, etc.) con una antigüedad mínima de dos años.

También, deberá presentar licencia nacional de conducir categoría D1 o superior, certificados de antecedentes penales y de tránsito actualizados (no mayores a 6 meses).

En cuanto al vehículo, deberá tener una antigüedad máxima de 10 años (contados desde la fecha de fabricación), la que será verificada en la inscripción y en los controles periódicos.

La acreditación de titularidad registral o permiso de uso debidamente autorizado mediante cédula azul a nombre del conductor o de la empresa autorizada.

Además, de contar con la RTO vigente y revisión técnica obligatoria, condiciones de limpieza, higiene y seguridad del vehículo, seguro de responsabilidad civil para transporte oneroso (Res. SSN 615/19), seguro de accidentes personales del conductor y demás coberturas exigidas.

Autoridad de aplicación

Deberán contar con una oblea identificatoria municipal con la leyenda “Vehículo habilitado para Aplicaciones de Transporte” (a proveer por la autoridad de aplicación) la que deberá colocarse en el parabrisas delantero (lado inferior derecho) y en la luneta trasera del vehículo, de manera legible desde el exterior en todo momento de prestación del servicio.

La resolución indica que la autoridad de aplicación verificará el cumplimiento de los requisitos en forma independiente para conductores y vehículos, tanto al momento de la inscripción como en los controles periódicos.

“El conductor deberá acreditar durante los controles el permiso de uso del vehículo específico que conduce (cédula azul a su nombre o debidamente autorizada)”, dice la resolución.

Determina además que los conductores y vehículos ya inscriptos bajo la Resolución 2610-I-2025 deberán regularizar su situación ante el Revecopp dentro de los 60 días corridos de publicada la presente, incorporando los nuevos requisitos de antigüedad y la documentación digital requerida.