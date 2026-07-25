Se definió qué empresa hará la ruta al aeropuerto de Bariloche

La ruta al aeropuerto de Bariloche tiene una proyección de recibir un flujo de unos 3.800 vehículos por día. Archivo

La empresa Agrovial Sur S.A, que presentó el presupuesto más bajo en la licitación pública, se quedará con la ejecución de la obra de repavimentación de la Ruta Provincial 80 en el acceso al aeropuerto internacional de Bariloche por donde se proyecta una circulación diaria de 3.812 vehículos, solo para el ingreso a la terminal.

La preadjudicación ya fue definida por el ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, según confirmó el titular de la cartera Alejandro Echarren a Diario RÍO NEGRO. Esta decisión se dio luego del análisis de la oferta y la documentación presentada por la compañía, que ha ejecutado otras obras en la Provincia como trabajos de redes de gas en Maquinchao y Sierra Grande, la mejora de la Ruta 9 de acceso a Punta Colorada o la apertura de caminos que realizó para el proyecto minero Calcatreu en Ingeniero Jacobacci.

Agrovial Sur había presentado la oferta más baja entre las seis compañías que se postularon para realizar la obra que tendrá financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe- CAF, pero al momento de la apertura del sobre económico el ministro Echarren manifestó una numeración distinta entre la planilla de cálculo y la redacción del presupuesto por lo que quedó pendiente de observación.

Consultado por este diario, Echarren señaló días atrás que esa diferencia fue saldada porque solo difería en la planilla de cálculo el presupuesto redactado en letra del número y no hubo impugnaciones. Finalmente la obra se ejecutará por 4.385 millones de pesos.

Las otras competidoras que quedaron descartadas fueron Rimsol S.A; Centro Construcciones S.A; Codistel S.A; Hidraco S.A; y Ribeiro SRL quienes propusieron realizar los trabajos por un monto por encima de los 4.400 millones de pesos de presupuesto oficial.

Echarren dijo que la adjudicación se firmará en diez días y hasta septiembre la empresa tendrá tiempo de cumplimentar las cuestiones administrativas previas y comenzar con la instalación de cartelería de obra, obrador y otras cuestiones para iniciar con los trabajos en la traza después de la veda invernal.

Una obra que espera el sector turístico

La repavimentación de la ruta al aeropuerto es una obra demandada por el sector turístico debido al deterioro que presenta la traza actual que no tuvo ninguna obra integral desde su inauguración décadas atrás.

Un informe de Vialidad Rionegrina definió que la carpeta de asfalto está en “mal estado” con baches, fisuras en piel de cocodrilo, en bloques, longitudinales y transversales; daños en borde y desniveles respecto de las banquinas.

La intervención será con asfalto flexible en 5,6 kilómetros desde la intersección con la Ruta Nacional 40 hasta la barrera de acceso a la aeroestación, con un plan de ensanchamiento de 1,2 metros a cada lado de banquina y un acceso al predio de la Sociedad Rural de Bariloche. También se prevé realizar obras hidráulicas con gaviones y enrocado sobre el puente del arroyo Del Medio.