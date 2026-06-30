Selección Argentina: “Viajaron 50.000 personas sin entradas”, la advertencia de Chiqui Tapia a la FIFA

La Selección Argentina está en la previa del primer mata-mata del Mundial 2026 y los hinchas llegan sin parar a Estados Unidos, con el objetivo de ver el partido ante Cabo Verde, que se disputará el viernes a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. La gran mayoría no tiene entradas y por eso la Asociación del Fútbol Argentino inició gestiones ante la FIFA para conseguir tickets.

Así lo confirmó el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien explicó que están en tratativas junto al organismo que organiza la Copa del Mundo para ampliar la disponibilidad de entradas. “Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible. Un partido que nadie esperaba que haya tanta convocatoria como la que va a haber. Consultamos por el remanente para que la gente pueda comprar y acceder”, sostuvo Tapia en diálogo con «No se pudo» (Vorterix).

El titular de la AFA también reveló que existe la posibilidad de que se liberen localidades que habían sido adquiridas con anticipación y finalmente no sean utilizadas, lo que permitiría ponerlas nuevamente a la venta. En el medio ya se habla de que varios hinchas que sí tienen su ticket, intentarán venderlo para hacer una gran diferencia.

“Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y podrá ir más gente. Viajaron 50.000 personas sin entrada… pero es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, aunque no entran todos”, agregó Tapia.

Así se festejó el triunfo ante Jordania. Todos se quedaron en el estadio. (Archivo AP)

“Nuestro objetivo es jugar la final del 19 de julio”

Claudio Tapia se mostró confiado con el rendimiento de Argentina, no anduvo con vueltas a la hora de hablar de las metas y lanzó: “Nuestro objetivo es jugar la final el 19 de julio y lograr el bicampeonato. Esta Selección se preparó para eso, sabiendo que es un Mundial muy difícil, distinto. Tenemos mucha confianza, hay que ir partido a partido”.