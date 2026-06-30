Domingo Cavallo criticó el «boom exportador» de Javier Milei: apuntó contra el RIGI y marcó diferencias con Brasil

El presidente Javier Milei y el exministro Domingo Cavallo mantienen marcadas diferencias por el impacto del RIGI y el rumbo del mercado cambiario. (Foto: gentileza)

El exministro de Economía, Domingo Cavallo, volvió a sacudir el tablero político con fuertes críticas al rumbo de la administración nacional de Javier Milei. A través de su blog personal, lanzó una dura advertencia contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el nuevo «superRIGI«.

Para el economista, ambos esquemas oficiales constituyen un error estratégico. Cavallo fue tajante al afirmar que estos beneficios fiscales «discriminan y ponen en desventaja a millones de empresas y emprendedores cuyas decisiones de inversión y esfuerzos exportadores son indispensables».

Según su análisis, el Gobierno se equivoca al otorgar privilegios cambiarios y financieros a un puñado de grandes sectores. El exfuncionario advirtió que intentar orientar los recursos desde el Estado «puede llevar a desequilibrios estructurales como los que impidieron nuestro desarrollo durante los últimos 100 años».

El balance bajo la lupa y la cruda comparación con Brasil

El exfuncionario relativizó con dureza los festejos oficiales por los saldos comerciales de la actual temporada. Manifestó que el hecho de que las exportaciones alcancen este año los 100 mil millones de dólares «no es nada extraordinario«, y recordó que si se hubiera mantenido el ritmo de los 90, hoy el país debería estar exportando más de 190 mil millones de dólares.

Al respecto, Cavallo trazó una preocupante comparación con el principal socio del Mercosur para demostrar el terreno perdido. Recordó que a fines de la década de los 90, la Argentina exportaba 26 mil millones de dólares frente a los 48 mil millones que registraba Brasil.

La brecha actual expone el estancamiento local. Mientras la economía brasileña logró expandirse hasta consolidar ventas al exterior por 350 mil millones de dólares, la Argentina quedó clavada en la banda de los 100 mil millones. «En la actualidad triplica el valor de esas exportaciones«, alertó el economista respecto al desempeño de Brasil.

La advertencia por el cepo y el costo del financiamiento

El economista también cruzó a los analistas que debaten con optimismo sobre el impacto de la minería, la energía y la tecnología, así como a aquellos sectores pesimistas que alertan sobre los riesgos de sufrir la denominada «enfermedad holandesa». Para Cavallo, ninguna de las dos visiones se funda en un análisis realista.

En el cierre de su descargo, el exministro reiteró sus críticas hacia quienes defienden la idea de sostener un tipo de cambio real alto sin avanzar de manera simultánea en la liberación de los mercados financieros. «La prédica en favor de un tipo de cambio real alto sin libertad de movimiento de capitales, como forma de alentar las exportaciones, es totalmente contraproducente», disparó.

Para Cavallo, la prioridad absoluta de la Casa Rosada debe concentrarse en remover de inmediato los controles de cambio y acumular reservas genuinas. «Mi insistencia en eliminar cuanto antes todos los controles de cambio e impedir que puedan ser reintroducidos apunta a conseguir rápidamente la baja de la tasa real de interés y eliminar los sesgos anti exportador y anti inversor», concluyó.