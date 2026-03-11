Sinner estuvo contra las cuerdas, pero pasó a Fonseca y está en los cuartos de Indian Wells

Prometía mucho y dieron un espectáculo acorde al contexto: el esperado primer encuentro entre Jannik Sinner y João Fonseca estuvo a la altura de las expectativas en Indian Wells y el italiano, muy sólido en los momentos decisivos, se impuso en sets corridos para avanzar a cuartos de final. Fue en doble tie break, por 7-6 (6) y 7-6 (4).

El Nº 2 del planeta estuvo al límite en un brillante primer parcial en el que salvó tres puntos de set y luego se sobrepuso a un paso en falso al no poder cerrar el partido estando 5-2 en el segundo. «Estoy muy contento por ganar este partido. Fonseca es un gran talento, tiene mucha potencia y la clave fue intentar ser lo más agresivo posible…», definió en la entrevista en la cancha.

Sinner avanzó a su undécimo cuarto de final en los últimos 12 Masters 1000 que ha disputado desde principios de 2024. Con su triunfo Nº 97 en un torneo de estas caracterísitcas, rompió además el empate con Fabio Fognini en el primer lugar de victorias para un italiano en este nivel de torneos.

Lo que viene para Jannik

Por el pase a semifinales, el tenista de San Cándido se medirá ante Learner Tien, quien salvó dos puntos de partido antes de vencer a Alejandro Davidovich por 4-6, 6-1 y 7-6 (4) en un partido cargado de tensión y emociones. El español tuvo la victoria en sus manos pero Tien, de 20 años, logró deshacerse de dos oportunidades de partido sirviendo 4-5, y las chances desaprovechadas terminaron en un cruel desenlace para Davidovich.

Tien será el próximo rival de Sinner, camino a semifinales. (AFP)

En tanto, Tien logró su décima victoria de su carrera contra un top 20 Y sigue marcando hitos en Palm Springs: es el estadounidense más joven en alcanzar los cuartos de final de un ATP Masters 1000 desde que Sam Querrey, de 19 años, en Cincinnati en 2007.

“Sera la primera de muchas veces que tendré que enfrentarlos… Joao y Learner son probablemente el futuro de nuestro deporte y Tien es un jugador muy consistente para enfrentar. Espero que sea un buen partido para mí”, auguró Sinner sobre su cruce ante el estadounidense, a quien venció en Pekín en 2025, en el único antecedente del historial.