Alcaraz sufrió para meterse en octavos y Báez no tuvo chances ante Medvedev en Indian Wells

Carlos Alcaraz está de regreso en octavos de Indian Wells. Hasta ahí todo normal. Lo que realmente sorprende es que el español ha avanzado a esta ronda por quinta vez en su carrera en este Masters 1000 de manera dramática y sufriendo más de lo esperado. El Nº 1 se impuso por 6-7 (6), 6-3, 6-2 a Arthur Rinderknech, pero primero debió ir al límite para frenar a un francés a su máximo nivel, y que pasó de salvar un set point en el 5/6 del tie-break de la manga inicial a quebrar en el primer juego del segundo parcial.

Sí, Alcaraz iba set y quiebre abajo, pero reaccionó de inmediato recuperando la ruptura en el segundo juego del parcial. Ese quiebre, el primero de su lado en la noche en el desierto, le concedió un impulso difícil de detener para el francés, Nº 28 del mundo. En el siguiente turno se presentó el último argentino que quedaba en el cuadro, Sebastián Báez. Y no pudo hacer nada ante la potencia de Daniil Medvedev, quien le ganó por un claro 6-4 y 6-0, en 1h18m.

Seba no fue rival para un Medvedev muy encendido. (BNP Paribas Open)

Alcaraz busca su tercera corona en el torneo

Alcaraz, campeón del torneo en 2023 y 2024, destrabó el partido cuando quebró para el 3-2 en el segundo set y a partir de ahí no tuvo mayores problemas. «Él estaba jugando su mejor tenis. Me metí en problemas, para ser honesto, pero estoy muy contento con cómo lidié con todo lo que estaba sucediendo. Lo acepté, seguí adelante, me mantuve fuerte mentalmente y luego intenté hacer algo diferente…Creo que simplemente empecé a jugar con más solidez, esperando mis oportunidades», afirmó el español.

Con este resultado en 2h18m, Charly deja en 6-0 historial ante Rinderknech y lo convierte en una de sus víctimas favoritas junto a Álex de Miñaur (6-0), Karen Khachanov (6-0) y Stefanos Tsitsipas (6-0). Además, el murciano de 22 años sigue sin conocer la derrota en la temporada y ya tiene récord de 14-0, una racha que incluye títulos en el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha.

Sin contar con que ha llegado a 32 victorias seguidas sobre pistas rápidas al aire libre. Es la mejor racha en 15 años. En ese lapso solo lo superan las 33 de Novak Djokovic entre Australia y Cincinnati 2011.

Alcaraz buscará igualarlo en la próxima ronda cuando mida en octavos al noruego Casper Ruud, preclasificado Nº 13 y quien viene de vencer 3-6, 6-3, 6-4 al monegasco Valentin Vacherot, cabeza de serie Nº 24. El español lidera 5-1 el head to head.