Sinner se enfrenta a Zverev por las semifinales del Miami Open

Este viernes se jugarán las semifinales del Masters 1000 de Miami. El torneo que se realiza en el Hard Rock Stadium definirá a los dos finalistas de la edición 2026.

La jornada comenzará a las 16 horas, cuando se enfrenten el checo Jiri Lehecka (22°) y el francésArthur Fils (31°), en un partido que decidirá un finalista inédito. El que avance jugará su primera definición de Masters 1000. Será el cuarto enfrentamiento entre ambos, con un historial 2-1 a favor de Fils.

El día comenzará con una semifinal inédita en Florida, entre Lehecka y Fils

El cierre estelar del día estará a cargo de Jannik Sinner y Alexander Zverev. El número 2 y 4 del mundo se cruzarán por 11° vez, con un historial 6-4, respectivamente. Pero cabe destacar que los últimos seis enfrentamientos fueron victoria para Sinner. Sasha no vence al italiano desde la temporada 2023.

En el último cara a cara, Sinner ganó sin problemas.

El último antecedente fue hace dos semanas, cuando se vieron las caras en Indian Wells. Sinner lo pasó por arriba y le ganó por 6-2 y 6-4.

Sinner llega a esta instancia luego de 10 victorias consecutivas donde no cedió ningún set y va en busca de su segundo título en la temporada. Zverev, en cambio, quiere quedarse con la gloria por primera vez en Miami y viene de derrotar sin inconvenientes en cuartos de final a Francisco Cerúndolo por 6-1 y 6-2.

Toda la jornada del Masters 1000 de Miami se podrá seguir a través de ESPN y Disney+. Los horarios corresponden a Argentina.