Sinner se enfrenta a Zverev por las semifinales del Miami Open
Este viernes se decidirán los finalistas del segundo Masters 1000 de la temporada y el choque entre el . Mirá acá los partidos y horarios de la jornada.
Este viernes se jugarán las semifinales del Masters 1000 de Miami. El torneo que se realiza en el Hard Rock Stadium definirá a los dos finalistas de la edición 2026.
La jornada comenzará a las 16 horas, cuando se enfrenten el checo Jiri Lehecka (22°) y el francésArthur Fils (31°), en un partido que decidirá un finalista inédito. El que avance jugará su primera definición de Masters 1000. Será el cuarto enfrentamiento entre ambos, con un historial 2-1 a favor de Fils.
El cierre estelar del día estará a cargo de Jannik Sinner y Alexander Zverev. El número 2 y 4 del mundo se cruzarán por 11° vez, con un historial 6-4, respectivamente. Pero cabe destacar que los últimos seis enfrentamientos fueron victoria para Sinner. Sasha no vence al italiano desde la temporada 2023.
El último antecedente fue hace dos semanas, cuando se vieron las caras en Indian Wells. Sinner lo pasó por arriba y le ganó por 6-2 y 6-4.
Sinner llega a esta instancia luego de 10 victorias consecutivas donde no cedió ningún set y va en busca de su segundo título en la temporada. Zverev, en cambio, quiere quedarse con la gloria por primera vez en Miami y viene de derrotar sin inconvenientes en cuartos de final a Francisco Cerúndolo por 6-1 y 6-2.
Toda la jornada del Masters 1000 de Miami se podrá seguir a través de ESPN y Disney+. Los horarios corresponden a Argentina.
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