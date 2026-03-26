Argentina enfrenta a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

La Selección Argentina se medirá con Mauritania en la Bombonera. (Foto: @Argentina)

La Selección Argentina empezará a despedirse del país este viernes rumbo al Mundial 2026 en el primero de los dos amistosos que jugará en la Bombonera.

Desde las 20:15, la Albiceleste enfrentará a Mauritania con transmisión de Telefé. El martes, en el mismo horario y escenario, se medirá con Zambia.

Después de la suspensión de la Finalissima con España, la AFA buscó nuevos rivales y, con muy pocas alternativas disponibles, cerró a dos selecciones de un nivel muy inferior.

Aunque no sean medida, Lionel Scaloni buscará sacar las últimas conclusiones antes de confirmar la lista de 26 convocados al Mundial.

Para el encuentro de este viernes, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi llegan entre algodones y quedarían fuera del equipo.

«Pondremos un mix de chicos que queremos ver y otros que queremos recuperar», expresó el entrenador que aseguró que Lionel Messi estará en los dos amistosos, «no sé si de entrada».

El capitán será titular en una inesperada oportunidad de despedirse del público argentino. En octubre del año pasado, ante Venezuela, se creía que iba a ser el último en suelo nacional pero el cambio de planes de esta fecha FIFA modificó el escenario.

Marcos Senesi se metería en la zaga junto al Cuti Romero y el mediocampo sería con Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Arriba, tres jugadores pelean un lugar para acompañar a Messi y a Julián Álvarez: Nico González, Giuliano Simeone y Thiago Almada, todos actualmente en el Atlético Madrid.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristián Romero, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Julián Álvarez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Babacar Niasse; Ibrahima Keita, Lamine Ba, Khadim Diaw, Aly Abeid; Bodda Mouhsine; Aboubakary Koita, Guessouma Fofana, Omare Gassama, Amar Sidi Bouna; Aboubakar Kamara. DT: Aritz López Garai.

Estadio: La Bombonera

Hora: 20:15

TV: Telefé