La autocrítica de Franco Colapinto tras el inicio del GP de Japón: «Un día complicado»

Franco Colapinto cumplió su primera jornada en el Gran Premio de Japón. El argentino finalizó 16° en el primer entrenamiento y culminó 17° en la segunda práctica. Fue un día complicado para Alpine, que no tuvo el rendimiento deseado en Suzuka.

Además de los inesperados resultados, hubo algunas complicaciones técnicas: durante la Práctica Libre 1, la radio de Colapinto falló en dos ocasiones y lo obligó a parar en boxes para mejorar este problema. Además, se lo vio con dolores en el hombro derecho, que llamaron la atención de sus seguidores.

Luego, en la FP2, tuvo una maniobra desafortunada con Max Verstappen, donde el argentino circulaba por delante del neerlandés y realizó un movimiento indebido. Los comisarios de la FIA investigaron la acción pero determinaron que no hubo intención de perjudicar al rival y el piloto de Alpine solo recibió una advertencia.

El argentino sufrió varios inconvenientes en el primer día de acción en Japón.

Tras el cierre, Franco habló con la prensa y dejó sus sensaciones: «Ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho«, destacó.

Luego, remarcó la experiencia de conducir por primera vez en Japón: «Es la primera vez que conduzco en este circuito legendario. Ha sido genial experimentarlo con un monoplaza de Fórmula 1.

Mas adelante, repasó cómo se desarrolló la jornada: «Fuimos ganando confianza vuelta a vuelta. Al final de la primera sesión de entrenamientos libres estábamos en una posición mucho mejor, aunque no del todo seguros con el coche. Fue similar en la segunda tanda».

Para cerrar, el argentino enfatizó en el objetivo de Alpine para la segunda jornada en Suzuka: «Tenemos algunos detalles que analizar y solucionar y esperamos poder llegar a la clasificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva«.

La segunda jornada se abrirá con la última práctica libre del fin de semana, que será este viernes por la noche (23:30). Luego, el sábado desde las 3 de la madrugada tendrá la clasificación, que determinará la parrilla de salida para la carrera del domingo.

*Los horarios corresponden a Argentina.

Horarios del GP de Japón

Viernes 27 de marzo

Práctica Libre 3: 23:30

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03:00

Domingo 29 de marzo