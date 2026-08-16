Sobredosis de clásicos y más fichas mayores: Así se jugará el PreFederal de básquet 2026

El torneo PreFederal de básquet 2026 tiene su formato definido y se viene con muchas novedades. Los clásicos se multiplicarán por cuatro, habrá más fichas mayores y se mantiene el formato de la temporada anterior: los seis mejores de la A más el campeón del Asenso se clasificarán a la Liga Federal, mientras que el octavo pasajero saldrá del repechaje entre el séptimo de la elite y el subcampeón de la B.

El campeón Pacífico, el finalista Pérfora, Independiente, Centro Español, Deportivo Roca, Atlético Regina y Club Plottier serán los participantes de la división principal. En la lista de buena fe podrán anotar 6 mayores (más 2 recambios), una más en el año pasado, mientras que los planteles se completarán con tres fichas U21 y tres U19.

El base está. David Oviedo seguirá en Independiente.

La fase regular tendrá 16 fechas, las 14 de ida y vuelta, más un doble bonus track de clásicos: Pacífico vs. Independiente, Pérfora vs. Petrolero, Deportivo Roca vs. Atlético Regina y Centro Español vs. Club Plottier. Todos clasificarán a los play offs y se enfrentarán 1-8, 2-7, 3-6 y 4-5, siempre al mejor de tres juegos. Los días de partidos, salvo cambios sobre la marcha, serán viernes y domingos y la primera jornada será el 11 de septiembre.

El Ascenso también viene con novedades

Ante la baja de Vista Alegre, serán seis los participantes del Ascenso en el PreFederal 2026: Del Progreso, Cinco Saltos, Unión Alem Progresista, Biguá, Cipolletti y Centenario. Al formato de 6+2 mayores, se le suman una ficha U23, tres U21 y dos U19.

En este caso serán 15 fechas porque habrá tres ruedas en la fase regular. Clasificarán los cuatro mejores y los días de partido serán miércoles y sábado, siempre con la opción de algún cambio realizado con la debida anticipación.

La clasificación a la Liga Federal

Los vencedores de la primera ronda de play offs (4) más los que ganen los dos siguientes lograrán el pasaporte a la Liga Federal 2027. Los que pierdan definirán el descenso, con un descenso y una chance de repechaje con el subcampeón del Ascenso. El campeón de la B tendrá su pase a la LFB.

El año pasado se implementó este sistema. Del Progreso perdió la categoría y Biguá jugó un repechaje, en el que cayó ante Club Plottier. Petrolero, dueño del título en la segunda categoría, ascendió de manera directa. ¿Cómo terminará la historia este año? Las apuestas ya están en marcha. Y los clubes se mueven en el mercado, aunque eso quedará para la próxima entrega.