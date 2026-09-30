Acuerdo con las operadoras: Neuquén quiere descomprimir la ruta más usada para llegar a Vaca Muerta

La comisión de Hidrocarburos de la Legislatura de Neuquén dio despacho por mayoría al proyecto que busca ratificar el acuerdo entre el gobierno de Rolando Figueroa y las principales operadoras de Vaca Muerta para asfaltar y reasfaltar algunas de las rutas más importantes de la formación no convencional.

La votación, que solo cosechó dos rechazos, fue antecedida por una prolongada exposición del ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, quien estuvo acompañado por el presidente de Vialidad Provincial, José Dutsch, y equipos técnicos de esa dependencia vial.

El funcionario repasó el trabajo de negociación por el convenio, que tuvo un primer entendimiento en febrero, se ratificó en abril y quedó oficialmente firmado a principios de mes con el objetivo de establecer un esquema de financiamiento por medio de adelantos de regalías.

Los tramos contemplados y el monto que demandarán

Las obras demandarán una inversión estimada de 154,5 millones de dólares, con la posibilidad de llegar a los 177 millones de surgir ajustes a medida que los trabajos tomen forma.

Se trata de la pavimentación de la Ruta Provincial 8, entre el Camino de la Tortuga y la Ruta 6; la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 51, entre Planicie Banderita y la Ruta 17; la repavimentación de la Ruta 7, entre el límite con Río Negro y la Ruta 8; y la repavimentación de la Ruta 8, entre la Ruta 7 y la intersección con la Ruta 51, en la zona del dique Compensador de El Chañar.

Koenig señaló que estas iniciativas dotarán a Vaca Muerta de tres «accesos por pavimento», contando la Ruta 7, la Ruta 51 y el llamado bypass de Añelo, cuya construcción fue acordada en un anterior entendimiento con las petroleras a través de un fideicomiso.

El ministro precisó que los adelantos de regalías empezarán a devolverse a partir de los 30 meses de realizado el primer desembolso. Los fondos, aclaró, se irán solicitando «contra los certificados de obra».

Cada empresa podrá descontar, cumplido el plazo mencionado, hasta el 20% de las regalías a nivel mensual. El tope fue establecido por el Gobierno, dijo Koenig, para ordenar el recupero de los recursos utilizados.

Dutsch, presidente de Vialidad provincial. Foto: Emiliano Ortiz.

Bitrenes y peajes

A diferencia del primer convenio con las petroleras, los trabajos serán licitados por la Provincia, que también se encargará de la redacción de los proyectos ejecutivos y de supervisar la ejecución.

El presidente de Vialidad señaló que las obras permitirán descomprimir el tránsito que presenta la Ruta 7, la principal vía de acceso a la llamada zona caliente de la formación shale.

Según explicó, esta traza no está contemplada en el convenio por su volumen de tránsito. La expectativa es intervenirla una vez que se terminen las rutas complementarias, en especial el bypass de Añelo, por donde pasarán los camiones vinculados con la industria.

Dijo que los equipos técnicos del organismo ya se encuentran redactando el proyecto ejecutivo para repavimentar esta ruta desde el cruce con la Ruta 8 hasta la intersección con la Ruta 5, pasando por Añelo, en un tramo de 105 kilómetros. La intervención demandaría al menos 50.000 millones de pesos.

Al momento de las preguntas, el diputado de Fuerza Libertaria y expresidente de Vialidad, Guillermo Monzani, consultó por la posibilidad de incorporar peajes en las rutas a mejorar y de abrirlas al tránsito de bitrenes.

Koenig aclaró que todos los tramos contemplados por el acuerdo podrán agregarse al sistema de peajes que el Ejecutivo pretende instalar en enero del año próximo con una primera experiencia en la Ruta 7, a la altura de la Picada 19. Los equipos no demandarán cabinas y se colocarán en compañía de balanzas, que funcionarán bajo un formato «dinámico».

Respecto a los bitrenes, habilitados para su uso por parte del Gobierno nacional, se indicó que todavía no están funcionando, pero que próximamente se hará una prueba piloto.

Según explicó el coordinador técnico de Vialidad provincial, Waldemar Dimaschow, la experiencia se hará a pedido de las operadoras luego de una solicitud inicial de YPF y tendrá una extensión de 6 meses sobre la Ruta 17, donde se medirá la aplicación para el transporte de arenas.

«La producción creció, pero la red vial quedó atrás. Esto es algo que está a la vista, no tengo que explicarlo mucho», señaló Koenig.

Qué empresas participan

Las empresas que suscribieron el convenio son YPF, Pan American Energy, Chevron, Pluspetrol, Total Austral, Vista Oil & Gas, Pampa Energía, Wintershall Dea, Shell, Phoenix Global Resources, GeoPark, Continental Resources y Tecpetrol.

Los aportes, que se obtendrán bajo la figura de adelantos de regalías, irán a una cuenta específica que estará administrada por Fiduciaria Neuquina. El porcentaje de participación de cada empresa fue determinado de acuerdo al nivel de producción y el acreaje (superficie) en la cuenca, después de una negociación «entre ellas», dijo Koenig.

Koenig destacó el acuerdo y dijo que fue «lo mejor que pudimos conseguir». Foto: Emiliano Ortiz.

«Hay que destacar la transparencia y la trazabilidad del dinero, que tendrá un destino específico», añadió el funcionario. El recupero también se podrá efectivizar como un bono de peaje, habilitado para utilizarse una vez que el sistema de cobro ya esté en marcha.

Con este mecanismo se pavimentarán 95 kilómetros de la Ruta 8 y 40 kilómetros de la Ruta 51. A su vez, se reasfaltarán 15 kilómetros de la Ruta 7 y 8 kilómetros de la Ruta 8, cuyo recorrido también incorporará una rotonda.

La exposición ganó algo de tensión cuando tomó la palabra Darío Martínez, de Unión por la Patria. El diputado y exsecretario de Energía cuestionó el acuerdo firmado por el Gobierno y pidió que el descuento se realice con los peajes en lugar de las regalías.

El planteo fue rechazado por Koenig, quien advirtió con la posibilidad de que el convenio, pese a ser enviado para su ratificación, se cayera por modificar un punto de esa sensibilidad.

«Hubiese estado bueno preguntarle a los neuquinos qué rutas se necesitaban, no a las operadoras«, retrucó el legislador del peronismo, que también consideró como insuficiente el costo para las empresas a pesar del crecimiento de sus recursos por el aumento de la producción y el precio del barril de petróleo.

El acuerdo que el Gobierno busca ratificar en la Legislatura fue girado para su tratamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Hacienda.