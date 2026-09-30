Turf respaldó a Joaquín Levinton tras la denuncia: «No vamos a hacer públicas conversaciones privadas»

La banda Turf difundió un comunicado en respaldo de su cantante, Joaquín Levinton, luego de la denuncia por violación agravada presentada en su contra y aseguró que aportará a la Justicia mensajes y otras pruebas vinculadas al caso.

Turf defendió a Levinton y evitó difundir conversaciones privadas

“Joaquín Levinton se presentó hoy, junto a su abogado, ante el Juzgado que interviene, y quedó a entera disposición de la Justicia”, señaló el grupo en sus redes sociales. Según Turf, el músico “niega de manera categórica” los hechos denunciados.

La banda sostuvo además que se trata de una acusación similar a la presentada por la misma mujer en 2023, causa que, de acuerdo con el comunicado, fue archivada y cuyo archivo fue confirmado por la Cámara de Apelaciones.

Turf afirmó que durante este año la denunciante habría enviado numerosos mensajes a Levinton para intentar contactarlo, aunque el cantante, según su versión, nunca respondió. “Todos esos mensajes serán aportados a la Justicia”, indicó.

La causa actual tramita ante el Juzgado N°50 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Carlos Bruniard. La denunciante, de 39 años, declaró que mantuvo un vínculo con Levinton entre 2015 y 2020 y relató episodios de violencia física, psicológica y sexual.

Levinton también negó las acusaciones y rechazó haber mantenido una relación de pareja con la mujer. Afirmó que fue contactado insistentemente durante años y que llegó a bloquearla en distintas oportunidades.

“Por respeto a todas las personas involucradas, no vamos a hacer públicas conversaciones privadas ni a dar más detalles fuera del expediente”, concluyó Turf.

La denuncia se conoció a pocos días de la presentación prevista de la banda en la Oktoberfest de Villa General Belgrano, Córdoba, el 2 de octubre. Por el momento, no se informó oficialmente si la situación judicial modificará esa presentación.

Con información de Infobae