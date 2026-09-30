En fotos | Intensas lluvias y hasta caída de granizo en Neuquén y Río Negro este miércoles 30: cómo sigue el tiempo

Un frente de inestabilidad afectó este miércoles 30 de septiembre a amplias zonas de las provincias de Neuquén y Río Negro. El fenómeno incluyó fuertes tormentas eléctricas, abundante caída de agua en lapsos breves y granizo puntual en localidades del Alto Valle, la zona centro y la precordillera.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó los mapas de pronósticos regionales, en los que se observa el tránsito del sistema frontal hacia el este entre la tarde y la noche. Frente a este escenario, las autoridades locales instaron a extremar las precauciones en la circulación urbana y en las rutas nacionales y provinciales.

Foto: Gentileza.

Mapa | Así avanza la lluvia en Neuquén y Río Negro

Durante la tarde del miércoles, los mapas del SMN reflejan un núcleo activo de lluvias y tormentas eléctricas sobre Neuquén Capital, Plottier, Cipolletti y General Roca, en la región del Alto Valle y la Confluencia. Hacia la noche, este sistema pierde fuerza local y la nubosidad se traslada de manera progresiva hacia el este regional.

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Los vecinos del oeste de Neuquén capital reportaron la caída de granizo.

Por su parte, en la Zona Centro y la Meseta Rionegrina, las proyecciones de la tarde exponen precipitaciones e inestabilidad aislada desde el centro neuquino hasta la Región Sur. Durante el período nocturno, la cobertura nubosa se mantiene densa, con un marcado descenso en las probabilidades de descargas eléctricas.

Barrio Huiliches. Foto: Gentileza.

En el área de la Cordillera y la Zona Andina, el mapa de la tarde muestra chubascos y lluvias sobre San Martín de los Andes, Villa La Angostura y San Carlos de Bariloche. Para las últimas horas de la jornada, la intensidad de los fenómenos disminuye, aunque persisten los cielos cubiertos y el ambiente frío.

Finalmente, sobre la Zona Este y la Costa Atlántica, el valle inferior del río Negro y la franja costera de Viedma presentan en horas de la tarde chaparrones moderados acompañados por ráfagas de viento del sector sur, con una paulatina atenuación hacia el cierre del día.

Qué dice el pronóstico del tiempo: ¿Para la lluvia?

Neuquén Capital. Para la tarde de este miércoles 30, la temperatura máxima alcanza los 15°C y la mínima se ubica en 8°C, con una probabilidad de tormentas aisladas de entre el 40% y el 70% y ráfagas de viento del sudoeste de hasta 50 km/h. Durante la noche, la probabilidad de precipitaciones cae al rango de 0% a 10% con una marca térmica de 13°C. Para el jueves 1 de octubre, el SMN prevé un ascenso de la temperatura con una máxima de 19°C y una mínima de 6°C, sin lluvias previstas durante el día pero con un incremento en la velocidad del viento hacia la noche, momento en que las ráfagas alcanzarán entre 51 y 59 km/h.

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General Roca. El cuadro para la ciudad valletana marca este miércoles una máxima de 15°C y tormentas aisladas por la tarde (40-70% de probabilidad), acompañadas por ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Por la noche, las tormentas reducen su intensidad a lluvias aisladas (10-40%) con 8°C de temperatura. El jueves 1 transcurrirá con cielo algo nublado a parcialmente nublado, sin lluvias en la primera mitad del día, una mínima de 6°C y una máxima de 19°C. Hacia la noche retornarán las ráfagas intensas del sector sudoeste, de entre 51 y 59 km/h.

San Carlos de Bariloche. La jornada del miércoles registra en la zona cordillerana una máxima de 9°C y una mínima de 3°C, con lluvias y chaparrones por la tarde (40-70%) y ráfagas de 51 a 59 km/h. Durante la noche la temperatura desciende a 6°C y la probabilidad de agua se fija entre 10% y 40%. Para el jueves 1, las condiciones meteorológicas continuarán frías e inestables: la mínima será de 1°C y la máxima alcanzará los 10°C, con el regreso de lluvias y probables nevadas nocturnas (10-40% de probabilidad) y ráfagas de hasta 50 km/h.

San Martín de los Andes. La localidad cordillerana presenta este miércoles una temperatura máxima de 10°C y una mínima de 4°C, con lluvias intensas y chaparrones vespertinos (40-70%) junto a ráfagas de viento que alcanzan los 69 km/h. En la noche, la inestabilidad decrece (10-40%) y la temperatura se fija en 5°C. Durante el jueves 1, la jornada se mantendrá mayormente fría con una mínima de 3°C, máxima de 12°C y el retorno de precipitaciones aisladas hacia la noche, acompañadas por ráfagas de 42 a 50 km/h.

Viedma. En la capital de Río Negro, la tarde de este miércoles contempla entre un 10% y un 40% de probabilidad de chaparrones, una máxima de 11°C y ráfagas del sector sur de hasta 50 km/h. En horas nocturnas la probabilidad cae al rango de 0-10% con 8°C de temperatura. Para el jueves 1, persistirá la probabilidad de chaparrones en la madrugada (10-40%), con un posterior despeje del cielo, temperatura mínima de 5°C, máxima de 14°C y ráfagas nocturnas de viento de entre 51 y 59 km/h.