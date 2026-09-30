Así golpeó la lluvia y el granizo al corazón de Vaca Muerta este miércoles

Fueron breves minutos, pero intensos los que permitieron que la caída de lluvia y granizo se sintieran en Añelo, este miércoles por la tarde. El fenómeno tomó por sorpresa a quienes estaban por las calles y aquellos que salían de sus tareas habituales. En determinados sectores cayeron con más intensidad que en otros y se acumularon sobre el suelo. Luego se disiparon al igual que la tormenta y volvió a salir el sol.

En la comarca petrolera, la tormenta cayó con más fuerza durante las primeras horas de la mañana. Aunque el pronóstico no indica que vuelva a caer agua, al menos en la noche.

Poco antes de las 18, la cortina de agua empezó a caer con fuerza en Añelo y luego se mezclaron los granizos. Sin embargo, pasado el mediodía, la llovizna se hizo presente por períodos breves. Más tarde, si sorprendió a quienes circulaban por las calles a pie o quienes transitaban en sus vehículos, en especial cuando se hizo sentir el granizo.

Otros reportes, dieron cuenta que en San Patricio del Chañar también se observó la caída de granizo. Por otra parte, en Cutral Co y Plaza Huincul, la lluvia se produjo durante la mañana, con regular intensidad. A las 19, la temperatura según la estación meteorológica de la cooperativa Copelco marcó 7° Centígrados y la sensación térmica de 7°.

Al mismo tiempo se alertaba sobre las probabilidades de lluvia cercanas al 96%. Hacia la noche, se pronostica un descenso en la temperatura, pero no se indicó la caída de agua.