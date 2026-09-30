Escándalo en Diputados: el debate por Malvinas terminó a los gritos

El proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas comenzó a debatirse este miércoles en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, en una jornada marcada por fuertes cruces, insultos y empujones entre legisladores del oficialismo y la oposición.

Malvinas: insultos y empujones durante el debate en Diputados

El episodio más tenso ocurrió mientras la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman exponía sus diferencias con la iniciativa oficialista. Desde su banca, el santacruceño Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza, cuestionó su posición. Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria, se levantó entonces de su lugar y encaró al legislador, con quien protagonizó un forcejeo.

Luego, Grabois reclamó al titular de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, que interviniera y lanzó insultos contra el oficialismo. El diputado libertario Gerardo Huesen respondió llamándolo “enano” y el intercambio derivó en nuevos gritos y un careo entre ambos. Otros legisladores intentaron separarlos.

La tensión se produjo en el contexto del fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, vinculado con la derogación de la Ley de Tierras.

El plenario terminó abruptamente tras otro enfrentamiento. Mientras Grabois cuestionaba al presidente Javier Milei por su admiración hacia Margaret Thatcher, la diputada Juliana Santillán lo increpó por leer su exposición. “No estoy leyendo, tontita”, respondió el dirigente.

Zapata intervino y terminó apagándole el micrófono y levantando la reunión. Grabois continuó con los insultos desde su banca. El episodio quedó registrado en videos que rápidamente se difundieron en redes sociales.

Con información de Infobae