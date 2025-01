James Rodríguez fue víctima de una insólita agresión en México: el DT de Chivas le tiró una patada

James Rodríguez ha tenido un impacto inmediato en León de México, con grandes actuaciones en apenas un puñado de partidos. Sin embargo, en la victoria por 2-1 ante Chivas, el enganche colombiano fue noticia no por su juego, sino por una insólita patada que recibió en una discusión por parte del entrenador del equipo rival, Oscar García.

El reloj marcaba 27 minutos de juego cuando el DT español le escondió una pelota a Nicolás Fonseca, para demorar un sale lateral. Allí, el exjugador de River empujó al entrenador y lo desestabilizó.

Al reincorporarse, mientras los futbolistas se trenzaban en discusiones, García se metió en la pelea y le tiró una patada cortita, por lo bajo, a James Rodríguez.

Óscar García, DT de Chivas quería patear a James Rodriguez y terminó pateando al árbitro.



ESTÁ PARA ESO ESTÁ WEY JAJAJA



pic.twitter.com/NJARLo3Zhh — La Mera Fiera (@LaMeraFiera) January 29, 2025

Si bien el hecho fue controlado, el DT de Chivas se ganó la expulsión inmediata por parte del árbitro del partido.

La situación no pasó desapercibida y los portales mexicanos hicieron eco del hecho. Así, varios medios informaron que García ahora se expone a una suspensión de hasta 15 partidos como consecuencia de la agresión física hacia el jugador rival que, si bien no tuvo la fuerza necesaria para lastimarlo, no tendría ni siquiera que haber existido.