Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: el principal acusado cambió su relato y la Justicia ordenó nuevos allanamientos

La causa por la desaparición de Agostina Vega registró importantes avances después de que la Justicia ordenó una serie de medidas tras detectar inconsistencias en la declaración de Claudio Barrelier, el único detenido en la investigación.

El hombre volvió a ser citado por el fiscal Raúl Garzón luego de que surgieran nuevas pruebas y modificara parte de su relato inicial.

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: nuevo allanamiento en la casa de Claudio Barrelier

Durante las primeras horas de este sábado 30 de mayo, la Policía volvió a ingresar a la vivienda de Barrelier, ubicada en la ciudad de Córdoba, por orden judicial. La medida fue adoptada luego de que los investigadores detectaran presuntos movimientos dentro de la propiedad durante la noche.

En el operativo participaron efectivos policiales, peritos especializados y personal del ministerio Público Fiscal. Los investigadores realizaron nuevas inspecciones dentro del inmueble, levantaron huellas y analizaron distintos elementos que podrían resultar relevantes para la causa.

La justicia no descartó la posible participación de otras personas en los hechos investigados.

Con el avance de las pericias, tres mujeres que se encontraban dentro de la vivienda fueron trasladadas por la Policía para ser identificadas y puestas a disposición de la Justicia. El procedimiento se realizó después de que los efectivos debieran forzar el ingreso al domicilio ya que nadie respondió cuando intentaron acceder al lugar.

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: Claudio Barrelier cambió su relato y generó sospechas

Horas más tarde, el detenido fue trasladado nuevamente a tribunales para ampliar su declaración. En esa segunda indagatoria reconoció haber conducido el vehículo captado por las cámaras y explicó que lo utilizó para trasladar herramientas destinadas a una supuesta changa de albañilería, una versión diferente a la que había brindado inicialmente ante los investigadores.

La familia de Agostina continuó exigiendo respuestas. La madre de la adolescente fue convocada de urgencia por la Fiscalía y volvió a señalar públicamente a Barrelier como principal responsable de lo ocurrido. También insistió en que las imágenes de las cámaras de seguridad muestran claramente a su hija ingresando a la vivienda del detenido.

Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: iniciaron un rastrillaje en el último lugar donde fue visto Claudio

Durante la tarde, la investigación se concentró en un amplio descampado ubicado en el barrio Ferreyra, al sur de la capital cordobesa. Allí se desplegó un operativo de búsqueda que abarcó unas 240 hectáreas, con la participación de perros entrenados, caballos, drones y personal especializado.

La decisión de rastrillar esa zona surgió a partir de nuevas evidencias incorporadas al expediente. Según la investigación, una cámara de seguridad registró un Ford Ka vinculado al entorno de Barrelier circulando por ese sector después de que Agostina fuera vista ingresando a la casa del sospechoso.

La búsqueda de Agostina Vega continuó durante toda la noche con rastrillajes en la zona señalada por la Fiscalía. Hasta el momento, la adolescente permanece desaparecida y Claudio Barrelier sigue siendo el único detenido en una causa que mantiene en vilo a Córdoba y que continúa sumando medidas judiciales para intentar determinar qué ocurrió con la joven de 14 años.

Con información de Infobae