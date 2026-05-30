La neblina complicó el tránsito en la Ruta 22: se registró un grave choque en Neuquén y piden circular con cuidado

Debido a las bajas temperaturas registradas durante las primeras horas de este sábado, las rutas quedaron afectadas por las neblina. Es así que en la Ruta 22 se registró un grave choque múltiple donde quedaron involucrados una moto, un auto y una camioneta en la ciudad de Neuquén.

Fuentes de salud confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el conductor de la moto sufrió un «politraumatismo leve» y que fue trasladado preventivamente al hospital Heller. El accidente ocurrió sobre la Autovia Norte, entre la rotonda de Casimiro Gómez y la Avenida Los Paraísos.

Choque en la Ruta 22: piden circular con precaución

El siniestro se registró cerca de las 8 de la mañana sobre la Ruta Nacional. En el lugar se montó un operativo policial para controlar el tránsito.

Si bien aún se busca establecer la modalidad del impacto, estiman que el choque se originó debido a la baja visibilidad que provocó la presencia de niebla. Trascendió que la moto derrapó hasta quedar debajo de uno de los vehículos, personal de Salud se encargó de asistir a quien la conducía, aunque aún se desconoce si sufrió lesiones graves o no.

Se solicita a los conductores transitar con extrema precaución debido a las demoras y el operativo policial.