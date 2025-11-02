Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y vuelve a ser el número 1 del mundo

Jannik Sinner se consagró campeón del Rolex Paris Masters, su quinto título en la temporada. El italiano venció a Felix Auger-Aliassime por 6-4, 7-6(4) en una hora y 52 minutos. Con este resultado, se adueñó, momentáneamente, del puesto No. 1 del Ranking. El italiano se marcha de París con un total de 11.500 puntos en el PIF ATP Rankings, 250 más que Carlos Alcaraz.

El tenista de 23 años atraviesa un momento excepcional: no cedió ni un solo set en todo el torneo, dejando en el camino a grandes rivales como Ben Shelton (cuartos de final), Alexander Zverev (semifinal) y el ya mencionado Auger-Aliassime en la final.

El canadiense es el jugador con más victorias en superficie dura desde 2020, con 83. Sin embargo, Sinner ofrece una fiabilidad aún mayor: acumula 26 victorias consecutivas en esta superficie. Arrancó esta racha en 2023, cuando inició su camino al título con su país en las Finales de la Copa Davis.

Esta increíble racha de triunfos lo sitúa en un grupo de leyendas de este deporte. Solo han tenido mejores rachas que él John McEnroe (47), Novak Djokovic (35), Roger Federer (33) e Ivan Lendl (32). Además, es el quinto jugador en este siglo que consigue ganar cinco de los seis torneos ATP Masters 1000 que se disputan en pista dura. Solo le falta el Indian Wells para lograr el pleno.

Próximos desafíos

A partir del domingo 9 de noviembre se jugarán las Nitto ATP Finals. Este ATP en Turín será un duelo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz por el puesto número 1 del ranking. El español depende de sí mismo: si gana 3 partidos cierra el año en el primer puesto.