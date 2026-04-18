Con la mira en las elecciones 2027: Karina Milei activó la mesa del armado electoral, pero decidió postergar las decisiones finales

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ya puso en marcha una mesa que será la encargada de procesar los debates electorales que dará La Libertad Avanza con las mira puestas en las elecciones 2027.

El objetivo de esta mesa es definir alianzas y marcar estrategias que le permitan al oficialismo ganar mayor terreno en el país.

Karina Milei con la mira puesta en las Elecciones 2026

La mesa electoral que armó Karina Milei, está integrada por el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, con la colaboración del titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la fuerza, Martín Menem.

En Casa Rosada ven positivo intercambiar con los aliados que «representaron» las alianzas electorales en 2025 para las Legislativas, no sólo para dar curso a posibles estrategias conjuntas en los planes electorales de reelección del presidente Javier Milei, sino también para atender los reclamos de cada provincia que mostraron su apoyo al Ejecutivo.

Una fuente del ecosistema libertario, reveló: «La idea es empezar a pelotear para adelante». A su vez advirtió que el equipo de Karina Milei se muestra abierto a repetir alianzas, pero de igual manera trabaja en paralelo para sostener el vínculo de gestión entre la Nación y las provincias.

El oficialismo se muestra optimista rumbo a los próximos comicios presidenciales. Sin embargo, también aclararon que no se esperan grandes definiciones y que postergarán la tarea de diseñar las listas luego del Mundial 2026, que iniciará el 11 de junio y culminará el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. «No tiene ningún sentido hablar de nada antes», indicaron.

Sobre los posibles nombres que podrían postularse para las próximas elecciones, LLA señaló que aún «no está planteado» ya que consideran que «todavía falta una eternidad para empezar a discutir nombres».

Con NA