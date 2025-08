La bronca de Colapinto en el GP de Hungría: «Los otros mejoran y nosotros no»

Franco Colapinto terminó la jornada del viernes en la Fórmula 1con un sabor muy amargo ya que su Alpine anduvo muy por atrás en las dos prácticas libres de cara al Gran Premio de Hungría del próximo domingo.

El argentino fue 18° en la FP1 y 20° en la FP2, y su sensación al concluir el día fue que «el auto en ritmo de carrera se sienten mal, es como que todos los problemas que tenemos en una vuelta se exageran mucho más y se hacen mucho más grandes. No me sentí bien pero reconozco que estamos más competitivos en carrera. Igualmente no es lo ideal acá, hay que clasificar adelante porque si no es muy difícil».

"EL AUTO EN RITMO DE CARRERA SE SIENTE MAL. NO ME SENTÍ BIEN PERO SÍ ESTAMOS MÁS COMPETITIVOS". Franco Colapinto no está cómodo con el #43 pero dejó un mensaje POSITIVO de cara al sábado de Qualy.



📺 #HungarianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/O2cifArt5h — SportsCenter (@SC_ESPN) August 1, 2025

Si bien no se rinde y subrayó que hay que «trabajar para mañana e intentar volver mejores», fue realista en cuanto a que «hay que ajustar un poco de todo, estamos muy lejos, es complicado».

La frustración de Franco fue evidente cuando señaló con sinceridad que «los otros mejoran y nosotros no, es algo que nos está costando. Salir a pista y estar arriba rápido y después caernos para no mejorar y los demás sí, hace que estemos complicados».

"ÚLTIMOS"



Porque así terminaron Franco Colapinto y Pierre Gasly en la FP2 del Gran Premio de Hungría. Realmente ese Alpine es un tractor, no se puede hacer absolutamente nada, es una pija ese auto de mierda, la concha de la lora.

pic.twitter.com/emVs6esdEt — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 1, 2025

«No encontramos el equilibrio en general y nos está costando mucho acá. Hay que entender el por qué hoy a la noche y trabajar duro para estar más fuertes mañana porque hoy estamos claramente bastante lejos», manifestó el pilarense.

Por último explicó que «probamos diferentes caminos y cambios que capaz no funcionaron bien. Hay que evaluar en la noche y decidir para mañana. Estamos muy lejos en general y es un poco difícil entender el por qué por ahora».