La pelea por el descenso, más caliente que nunca: empataron Godoy Cruz y San Martín de San Juan

La pelea por el descenso está más caliente que nunca. El empate 0 a 0 en el Clásico de Cuyo no le sirvió a ninguno, aunque el más perjudicado fue San Martín de San Juan, que hoy se encuentra en zona de descenso a la B Nacional, al igual que Aldosivi. Por su parte, Godoy Cruz acumula 28 puntos en lo que va del año y tiene tan solo un punto mas que San Martín y Aldosivi.

El Tiburón venció 3 a 1 a un Independiente Rivadavia repleto de suplentes, con goles de Justo Giani, Agustín Palavecino y Tobías Cervera. Fue un triunfo fundamental para Aldosivi: el equipo conducido por Guillermo Farré ganó tres de los últimos cuatro partidos y sueña con mantenerse en la Primera División del fútbol argentino.

Actualmente, Aldosivi y San Martín de San Juan son los equipos que descenderían a la B Nacional. El conjunto marplatense ocupa el último lugar tanto en la tabla de promedios como en la tabla anual (27 puntos). Según el reglamento, si el último equipo coincide en ambas clasificaciones, el descenso adicional recaerá sobre el anteúltimo de la tabla anual, que en este momento es el Santo sanjuanino.

El Talleres de Carlos Tevez respira

El sábado por la tarde, Talleres consiguió un triunfazo en Liniers: venció 1 a 0 a Vélez con gol del mediocampista Mateo Cáceres a los 3 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el equipo dirigido por Carlos Tevez tomó algo de aire: suma 30 puntos y se ubica en el puesto 24, aunque debe esperar los resultados de Gimnasia y Sarmiento.

Otros protagonistas en esta lucha por la permanencia son Gimnasia, Newell’s y Sarmiento, todos con 30 puntos en la tabla anual. Newell’s perdió de local el viernes por la noche frente a Unión. El conjunto rosarino, ahora nuevamente dirigido por Lucas Bernardi, parece atravesar un pozo sin salida.

Gimnasia, por su parte, sueña con llevarse al menos un punto de su visita al Monumental, donde enfrentará a River. Sarmiento jugará el lunes por la tarde ante un Platense con entrenador interino, tras la destitución del Kily González.

Próximas fechas

San Martín de San Juan recibirá a Lanús por la fecha 15 y cerrará su temporada ante Aldosivi, en lo que podría ser un partido decisivo en la lucha por no descender.

Antes de ese encuentro clave, Aldosivi visitará a Banfield, que acumula 31 puntos en la tabla anual y tampoco puede relajarse.

Talleres recibirá en el Mario Alberto Kempes a Platense por la fecha 15 y no se moverá de Córdoba en la última jornada: definirá todo ante Instituto. Gimnasia, por su parte, será local frente a Vélez y cerrará el torneo visitando a Platense en Vicente López.

Sarmiento jugará este lunes frente a Platense por la fecha 14 y, en las últimas jornadas, recibirá a Instituto y visitará a San Lorenzo. Por último, Newell’s tendrá dos partidos complicados: visitará a Huracán en la anteúltima fecha y cerrará el año frente a Racing en Rosario.

Finalmente, Godoy Cruz deberá visitar a Atlético Tucumán por la fecha 15 y recibirá a Riestra en la última jornada, buscando cerrar el año con una buena imagen y escapar definitivamente de la zona baja.