Lanús venció a la Universidad de Chile y sacó boleto para la final de la Copa Sudamericana

Castillo marcó el gol del Granate que jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atético Mineiro.

Lanús venció 1-0 a Universidad de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez y, luego del 2-2 del primer encuentro, sacó su boleto a la final de la Copa Sudamericana, instancia en la que espera Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Jorge Sampaoli.

En un partido con varias emociones y tres goles anulados por el VAR, Lanús se puso en ventaja a los 16 minutos del segundo tiempo. Marcelino Moreno le ganó en velocidad a Matías Zaldivia con la defensa chilena mal parada y habilitó a Castillo para dejarlo frente a Castellón.

Rodrigo Castillo fue la gran figura de la serie marcando los tres tantos del ganador. El delantero dejó en el camino al arquero y definió de zurda para anotar el 1-0 del Granate.

El comienzo fue a toda máquina en La Fortaleza. A los 4 minutos, llegó la primera polémica del encuentro con una violenta plancha de Agustín Cardozo sobre la rodilla de Javier Altamirano.

El árbitro, Alexis Herrera, le mostró la tarjeta amarilla al infractor, aunque la jugada aparentaba necesitar un castigo más severo.

Sin embargo, el VAR, a cargo de Ángel Arteaga, mantuvo la decisión del juez principal, quien también le dio un últimatum al amonestado sobre una eventual sanción si cometía una segunda infracción.

El gol de Rodrigo Castillo que le dio el pase a la final a Lanús

¡¡ES EL JUGADOR DE LA SERIE!! ¡¡Rodrigo Castillo pintó a Castellón y definió para el 1-0 de Lanús sobre U. de Chile!!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2L0Qge9C79 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025

En un final de ida y vuelta, el local sostuvo la diferencia y en la contra pudo aumentar. La U fue por el empate, pero terminó festejando el conjunto argentino.

En el final se generaron incidentes entre los jugadores de ambos equipos. Luego del silbatazo final de Herrera, los jugadores de Lanús y de Universidad de Chile se cruzaron fuerte.