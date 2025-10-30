Un viernes cargado y con duelos decisivos en el PreFederal de básquet

El PreFederal de básquet disputará este viernes a la noche la antepenúltima fecha de la fase regular con cuatro partidos que pueden ser determinantes para las posiciones finales rumbo a los playoffs. Todos se juegan desde las 21:30.

La tabla marcó un claro corte entre los cuatro primeros y los cuatro últimos. Independiente lidera pero lo siguen de cerca Pacífico y Pérfora. En el fondo, los cuatro de atrás están igualados con un récord idéntico.

El líder Independiente (récord de 9-2) recibe Del Progreso (3-8) en La Caldera con la intención de dar un paso más hacia el primer puesto de la zona.

En Plottier, Centro Español (7-4) será local de Deportivo Roca (3-8) con el objetivo de cortar la mala racha de 4 derrotas consecutivas tras ganar los 7 juegos iniciales.

En Regina, Atlético (3-8) recibirá a Pacífico (8-3) que vive un buen presente. El otro escolta del Rojo junto al Decano es Pérfora (8-3) que se medirá con Biguá (3-8) en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul.

La fase regular del PreFederal terminará la semana que viene con doble programación. Ahí quedarán conformados los cruces de playoffs.