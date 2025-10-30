SUSCRIBITE
Un viernes cargado y con duelos decisivos en el PreFederal de básquet

La antepenúltima fecha de la fase regular se disputará este viernes con cuatro partidos que pueden ser claves para las posiciones finlaes rumbo a los playoffs.

Redacción

Por Redacción

El puntero Independiente recibe a Del Progreso. (Foto: Oscar Livera)

El PreFederal de básquet disputará este viernes a la noche la antepenúltima fecha de la fase regular con cuatro partidos que pueden ser determinantes para las posiciones finales rumbo a los playoffs. Todos se juegan desde las 21:30.

La tabla marcó un claro corte entre los cuatro primeros y los cuatro últimos. Independiente lidera pero lo siguen de cerca Pacífico y Pérfora. En el fondo, los cuatro de atrás están igualados con un récord idéntico.

El líder Independiente (récord de 9-2) recibe Del Progreso (3-8) en La Caldera con la intención de dar un paso más hacia el primer puesto de la zona.

En Plottier, Centro Español (7-4) será local de Deportivo Roca (3-8) con el objetivo de cortar la mala racha de 4 derrotas consecutivas tras ganar los 7 juegos iniciales.

En Regina, Atlético (3-8) recibirá a Pacífico (8-3) que vive un buen presente. El otro escolta del Rojo junto al Decano es Pérfora (8-3) que se medirá con Biguá (3-8) en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul.

La fase regular del PreFederal terminará la semana que viene con doble programación. Ahí quedarán conformados los cruces de playoffs.


