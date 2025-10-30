Alejandro Apo y el recuerdo de Diego Maradona en el día de su cumpleaños

Alejandro Apo, Víctor Hugo y un nutrido grupo de periodistas y figuras en uno de los homenajes a Maradona.

En eñ 65° aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, los homenajes estuvieron a la orden del día en una semana en que se lo recordó aún más que de costumbre.

En el marco de un nuevo cumpleaños del astro, Alejandro Apo lo recordó en Río Negro Radio en una sección especial entre los programas «Marca Patagonia» y «Subite al Podio».

El reconocido periodista y comentarista fue cercano a Maradona y a su carrera durante todo su vida. «Esta fecha siempre es un motivo de emoción porque siempre lo vi a Diego a la par de la construcción de mi carrera en los medios. Desde el ’76 cuando se empezó a mostrar que pude disfrutar de Diego, que fue el más grande futbolista de todas las épocas«, expresó.

«También me genera dolor, soy de las personas que le cuesta mucho elaborar la muerte de Maradona. Lo tengo muy presente. Todas las veces que estuve con él sentí ese cariño que iba por encima de cualquier circunstancia, como cuando él desarrollaba su fútbol, que era natural», agregó.

Apo también reconoció que esta fecha le genera «una mezcla de cariño, de ternura y de gran dolor por haberlo perdido». Sobre el día que lo vio por primera vez, recordó: «Me acuerdo de verlo jugar en la cancha de Argentinos, yo vivía muy cerca y lo vi el día que debutó. Él siempre tuvo ese agregado de tener un vínculo con el heroísmo y la épica».

El periodista también señaló que nunca juzgó las acciones de Maradona fuera de la cancha. «Yo no tengo autoridad para juzgar a alguien por sus debilidades personales, soy un hombre tan defectuoso, no puedo juzgar a nadie en ese sentido, nunca lo hice».

En el mítico partido ante Inglaterra en el Mundial de México ’86, Apo estaba presente y destacó el histórico relato de Víctor Hugo Morales, con el que comparte una estrecha relación.

«Siempre lo hablé con Víctor Hugo, él después del gol lo describe como la jugada de todos los tiempos. Vio algo que luego ratificó todo el mundo. Yo cuando vi el gol en la cancha no vi eso, lo noté cuando vi la repetición en la televisión más tranquilo», reconoció.

«Maradona no podría ser olvidado o borrado de la historia porque está en el alma de la gente y del pueblo. Vos le podes decir cualquier cosa a la gente pero siempre se va a dejar llevar por lo que tiene clavado en el alma y en el alma lo tiene clavado a Maradona«, concluyó.