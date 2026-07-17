¡Los pibes de 39 años! Djokovic entrevistó en español a Messi a horas de la final del mundo

Saludo entre dos grandes. Los pibes de 39 años, juntos y hablando de las claves del éxito deportivo.

De una a otra leyenda. Un encuentro para la historia, con dos de los máximos referentes del deporte mundial. Cada cual, en su disciplina, marcó un antes y después. Uno ganó 101 títulos dentro de una cancha de tenis. El otro, 48 dentro de una de fútbol.

Lionel Messi y Novak Djokovic coincidieron en Nueva Jersey, en la previa de la final entre Argentina y España, por el título de la Copa del Mundo 2026. Vaya lujo para los fanáticos presentes…

El tenista serbio se dio el gusto de entrevistar al astro argentino y consultarle: «Leo, mi pregunta es: ¿cómo aprendiste a manejar la presión de esa manera?»

¡CUÁNTAS LEYENDAS EN UNA SOLA FOTO! Una selfie que vale ORO con Messi, Tom Brady, Djokovic, Kevin Durant, Dibu Martínez, Rodri y Rio Ferdinand.#ESPNMundial

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«Un poco como decía nuestro técnico: nosotros crecimos jugando al fútbol con mucha pasión y con muchas ganas de divertirnos. Siempre jugábamos para pasarla bien, sin importar el lugar: en el colegio, en la calle o en algún equipo del barrio, como empezamos todos desde muy chicos», contestó la Pulga.

«Creo que nunca pensamos en la presión. Siempre la vivimos como algo natural. Jugábamos, disfrutábamos y competíamos, porque somos personas competitivas y nos gusta ganar. Pero también entendíamos que esto es un deporte, un deporte colectivo, donde el rival también juega y no siempre se puede ganar», agregó.

Con el público enardecido ante cada respuesta y gesticulación, Messi remató: «Desde chico fui aprendiendo y entendiendo que se pierde más de lo que se gana. Creo que eso también me ayudó a crecer, tanto como persona como jugador.»