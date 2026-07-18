Pasos a Chile complicados por la nieve y el hielo: cierran temporalmente el cruce por Pino Hachado

Vialidad Nacional actualizó su reporte del estado de los cruces fronterizos a Chile y en su último parte informó que debido a las condiciones climáticas, el paso Pino Hachado tuvo que iniciar la jornada con un cierre preventivo.

Cierre temporal de Pino Hachado

Según la información brindada, a las 07:55 la ruta para cruzar a Chile se encontraba intransitable. La calzada presentaba acumulación de hielo y nieve por ello se montó un operativo para despejar el camino. Se prevé un nuevo reporte a las 10 para evaluar cómo continuará el día.

Por otra parte, Vialidad recordó que la ruta presenta sectores donde se pueden cruzar con animales sueltos y en el kilómetro 48 existe el riesgo de posible caída de piedras.